https://1prime.ru/20241020/foto-852280776.html
В МВД предупредили о вирусах под видом фотографий
В МВД предупредили о вирусах под видом фотографий - 20.10.2024, ПРАЙМ
В МВД предупредили о вирусах под видом фотографий
Злоумышленники стали использовать APK-файлы с названием "фото" для распространения вирусов. Такие файлы мошенники распространяют с помощью мессенджеров,... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T08:09+0300
2024-10-20T08:09+0300
2024-10-20T08:09+0300
мошенничество
мвд
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Злоумышленники стали использовать APK-файлы с названием "фото" для распространения вирусов. Такие файлы мошенники распространяют с помощью мессенджеров, передает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Специалисты уточнили, что фотографии не могут иметь расширение АРК. При этом именно в таком формате представлены вредоносные программные обеспечения. Ведомство предупредило об опасности скачивания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд
В МВД предупредили о вирусах под видом фотографий
МВД: мошенники стали рассылать вирусы под видом фото
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Злоумышленники стали использовать APK-файлы с названием "фото" для распространения вирусов. Такие файлы мошенники распространяют с помощью мессенджеров, передает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Специалисты уточнили, что фотографии не могут иметь расширение АРК. При этом именно в таком формате представлены вредоносные программные обеспечения. Ведомство предупредило об опасности скачивания.
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