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В МВД предупредили о вирусах под видом фотографий - 20.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241020/foto-852280776.html
В МВД предупредили о вирусах под видом фотографий
В МВД предупредили о вирусах под видом фотографий - 20.10.2024, ПРАЙМ
В МВД предупредили о вирусах под видом фотографий
Злоумышленники стали использовать APK-файлы с названием "фото" для распространения вирусов. Такие файлы мошенники распространяют с помощью мессенджеров,... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T08:09+0300
2024-10-20T08:09+0300
мошенничество
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Злоумышленники стали использовать APK-файлы с названием "фото" для распространения вирусов. Такие файлы мошенники распространяют с помощью мессенджеров, передает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Специалисты уточнили, что фотографии не могут иметь расширение АРК. При этом именно в таком формате представлены вредоносные программные обеспечения. Ведомство предупредило об опасности скачивания.
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мвд
Мошенничество, МВД
08:09 20.10.2024
 
В МВД предупредили о вирусах под видом фотографий

МВД: мошенники стали рассылать вирусы под видом фото

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченица школы №180 в Екатеринбурге
Ученица школы №180 в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Злоумышленники стали использовать APK-файлы с названием "фото" для распространения вирусов. Такие файлы мошенники распространяют с помощью мессенджеров, передает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Специалисты уточнили, что фотографии не могут иметь расширение АРК. При этом именно в таком формате представлены вредоносные программные обеспечения. Ведомство предупредило об опасности скачивания.
День знаний - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
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