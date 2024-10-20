https://1prime.ru/20241020/foto-852280776.html

В МВД предупредили о вирусах под видом фотографий

В МВД предупредили о вирусах под видом фотографий - 20.10.2024, ПРАЙМ

В МВД предупредили о вирусах под видом фотографий

Злоумышленники стали использовать APK-файлы с названием "фото" для распространения вирусов. Такие файлы мошенники распространяют с помощью мессенджеров,... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T08:09+0300

2024-10-20T08:09+0300

2024-10-20T08:09+0300

мошенничество

мвд

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Злоумышленники стали использовать APK-файлы с названием "фото" для распространения вирусов. Такие файлы мошенники распространяют с помощью мессенджеров, передает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Специалисты уточнили, что фотографии не могут иметь расширение АРК. При этом именно в таком формате представлены вредоносные программные обеспечения. Ведомство предупредило об опасности скачивания.

https://1prime.ru/20241020/moshenniki-852279591.html

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