https://1prime.ru/20241020/gosdolg-852284000.html
СМИ: мировой госдолг может достичь рекордных 100 триллионов долларов
СМИ: мировой госдолг может достичь рекордных 100 триллионов долларов - 20.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: мировой госдолг может достичь рекордных 100 триллионов долларов
Долговая нагрузка продолжает увеличиваться во всех странах мира. Уже к концу текущего года мировой госдолг может достичь рекордных значений - 100 триллионов... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T14:41+0300
2024-10-20T14:41+0300
2024-10-20T14:41+0300
экономика
мвф
госдолг
мировой госдолг
https://cdnn.1prime.ru/img/83382/09/833820959_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_de51ae76dee21fe8e37488087d7bbce2.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Долговая нагрузка продолжает увеличиваться во всех странах мира. Уже к концу текущего года мировой госдолг может достичь рекордных значений - 100 триллионов долларов, передает Bloomberg.Так, в преддверии заседания Международного валютного фонда издание выяснило, что уровень долговой нагрузки всех стран по итогам текущего года составит 94,8%. При этом показатель стран-участниц "Большой семерки" превысит сто процентов и, вероятно, достигнет 125,9%.Авторы статьи также уточнили, что к 2050 году размер долга может вырасти еще на четверть. Такая тенденция вероятна при дальнейшем росте затрат Вашингтона и Пекина.Главными "виновниками" роста мирового госдолга издание назвало США, КНР, Японию, Британию, Францию и Италию. "Правительства должны работать над сокращением долга и восстановлением буферов для следующего шока, который обязательно наступит, и возможно, раньше, чем мы ожидаем",— подчеркнула директор МВФ Кристалина Георгиева, ее слова приводит агентство.
https://1prime.ru/20241020/ulybka-852282500.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83382/09/833820959_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6fbab9e4f3084cdfc5178834fab6ac8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, госдолг, мировой госдолг
Экономика, МВФ, госдолг, мировой госдолг
СМИ: мировой госдолг может достичь рекордных 100 триллионов долларов
Bloomberg: мировой госдолг может достичь рекордных $100 трлн
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ.
Долговая нагрузка продолжает увеличиваться во всех странах мира. Уже к концу текущего года мировой госдолг может достичь рекордных значений - 100 триллионов долларов, передает Bloomberg
.
Так, в преддверии заседания Международного валютного фонда издание выяснило, что уровень долговой нагрузки всех стран по итогам текущего года составит 94,8%. При этом показатель стран-участниц "Большой семерки" превысит сто процентов и, вероятно, достигнет 125,9%.
Авторы статьи также уточнили, что к 2050 году размер долга может вырасти еще на четверть. Такая тенденция вероятна при дальнейшем росте затрат Вашингтона и Пекина.
Главными "виновниками" роста мирового госдолга издание назвало США, КНР, Японию, Британию, Францию и Италию. "Правительства должны работать над сокращением долга и восстановлением буферов для следующего шока, который обязательно наступит, и возможно, раньше, чем мы ожидаем",— подчеркнула директор МВФ Кристалина Георгиева, ее слова приводит агентство.
"Кошмар для Запада". Главное оружие Путина - его улыбка