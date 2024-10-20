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СМИ: мировой госдолг может достичь рекордных 100 триллионов долларов - 20.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241020/gosdolg-852284000.html
СМИ: мировой госдолг может достичь рекордных 100 триллионов долларов
СМИ: мировой госдолг может достичь рекордных 100 триллионов долларов - 20.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: мировой госдолг может достичь рекордных 100 триллионов долларов
Долговая нагрузка продолжает увеличиваться во всех странах мира. Уже к концу текущего года мировой госдолг может достичь рекордных значений - 100 триллионов... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T14:41+0300
2024-10-20T14:41+0300
экономика
мвф
госдолг
мировой госдолг
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Долговая нагрузка продолжает увеличиваться во всех странах мира. Уже к концу текущего года мировой госдолг может достичь рекордных значений - 100 триллионов долларов, передает Bloomberg.Так, в преддверии заседания Международного валютного фонда издание выяснило, что уровень долговой нагрузки всех стран по итогам текущего года составит 94,8%. При этом показатель стран-участниц "Большой семерки" превысит сто процентов и, вероятно, достигнет 125,9%.Авторы статьи также уточнили, что к 2050 году размер долга может вырасти еще на четверть. Такая тенденция вероятна при дальнейшем росте затрат Вашингтона и Пекина.Главными "виновниками" роста мирового госдолга издание назвало США, КНР, Японию, Британию, Францию и Италию. "Правительства должны работать над сокращением долга и восстановлением буферов для следующего шока, который обязательно наступит, и возможно, раньше, чем мы ожидаем",— подчеркнула директор МВФ Кристалина Георгиева, ее слова приводит агентство.
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мвф, госдолг, мировой госдолг
Экономика, МВФ, госдолг, мировой госдолг
14:41 20.10.2024
 
СМИ: мировой госдолг может достичь рекордных 100 триллионов долларов

Bloomberg: мировой госдолг может достичь рекордных $100 трлн

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДоллар
Доллар - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Долговая нагрузка продолжает увеличиваться во всех странах мира. Уже к концу текущего года мировой госдолг может достичь рекордных значений - 100 триллионов долларов, передает Bloomberg.
Так, в преддверии заседания Международного валютного фонда издание выяснило, что уровень долговой нагрузки всех стран по итогам текущего года составит 94,8%. При этом показатель стран-участниц "Большой семерки" превысит сто процентов и, вероятно, достигнет 125,9%.
Авторы статьи также уточнили, что к 2050 году размер долга может вырасти еще на четверть. Такая тенденция вероятна при дальнейшем росте затрат Вашингтона и Пекина.
Главными "виновниками" роста мирового госдолга издание назвало США, КНР, Японию, Британию, Францию и Италию. "Правительства должны работать над сокращением долга и восстановлением буферов для следующего шока, который обязательно наступит, и возможно, раньше, чем мы ожидаем",— подчеркнула директор МВФ Кристалина Георгиева, ее слова приводит агентство.
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