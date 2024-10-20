Америка рассчитается биткоинами: долг платежом красен

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мировой госдолг растет стремительными темпами по нескольким причинам. Во-первых, многие страны продолжают наращивать заимствования для финансирования различных программ и проектов, особенно в сфере климатических изменений и энергетического перехода. Согласно отчету IIF, около половины всего климатического финансирования сейчас осуществляется за счет государственных или квазигосударственных структур. Кроме того, старение населения и высокие потребности в финансировании развития также поддерживают рост госдолга на высоком уровне.Риски для мировой экономики в долгосрочной перспективе весьма существенны. Увеличение долговой нагрузки приводит к замедлению экономического роста. Рост госдолга в последние 20 лет совпадает со снижением темпов роста крупнейших экономик мира.Во многих странах расходы на обслуживание долга уже превышают расходы на образование и социальную защиту, военные расходы и эта тенденция, похоже, сохранится в ближайшем будущем.В странах, наиболее подверженных рискам в связи с высоким госдолгом, ситуация неоднородна. Согласно данным IIF, долговая нагрузка особенно высока в развитых странах.Отношение долга к ВВП на развитых рынках достигло 376,8% от ВВП. Отношение долга развивающихся стран к ВВП достигло рекордных 245% — на 25 процентных пунктов выше, чем до пандемии. В прошлом году значения были 308,7% и 240,8% соответственно.В России, согласно представленным данным, ситуация выглядит относительно стабильной. Суверенный долг России на уровне 20,8% ВВП (по данным на второй квартал 2024 года) является одним из самых низких среди представленных в отчете стран. В этом году он снизился 7,7% и едва превышает 293 млрд долл. Даже МВФ, который трудно заподозрить в симпатиях к России, признает, у что у Москвы дела сегодня обстоят практически лучше всех. Для сравнения, в США этот показатель составляет 118,9%, в Китае — 86,3%, а в Японии — целых 229% ВВП. Однако важно отметить, что низкий уровень госдолга сам по себе не гарантирует экономической стабильности, и необходимо учитывать множество других факторов при оценке экономических рисков страны.Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил на днях, что с помощью биткоина закроет государственный долг США. Каким образом он это сделает, господин Трамп не уточнил. Но это очень многое говорит о дальнейшей фрагментации международного валютного рынка, снижении на нем роли доллара и усилении позиций цифровых валют, продолжении гонки на мировом рынке промышленного майнинга.
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мировой госдолг растет стремительными темпами по нескольким причинам. Во-первых, многие страны продолжают наращивать заимствования для финансирования различных программ и проектов, особенно в сфере климатических изменений и энергетического перехода. Согласно отчету IIF, около половины всего климатического финансирования сейчас осуществляется за счет государственных или квазигосударственных структур. Кроме того, старение населения и высокие потребности в финансировании развития также поддерживают рост госдолга на высоком уровне.
Риски для мировой экономики в долгосрочной перспективе весьма существенны. Увеличение долговой нагрузки приводит к замедлению экономического роста. Рост госдолга в последние 20 лет совпадает со снижением темпов роста крупнейших экономик мира.
Во многих странах расходы на обслуживание долга уже превышают расходы на образование и социальную защиту, военные расходы и эта тенденция, похоже, сохранится в ближайшем будущем.
В странах, наиболее подверженных рискам в связи с высоким госдолгом, ситуация неоднородна. Согласно данным IIF, долговая нагрузка особенно высока в развитых странах.
Отношение долга к ВВП на развитых рынках достигло 376,8% от ВВП. Отношение долга развивающихся стран к ВВП достигло рекордных 245% — на 25 процентных пунктов выше, чем до пандемии. В прошлом году значения были 308,7% и 240,8% соответственно.
В России, согласно представленным данным, ситуация выглядит относительно стабильной. Суверенный долг России на уровне 20,8% ВВП (по данным на второй квартал 2024 года) является одним из самых низких среди представленных в отчете стран. В этом году он снизился 7,7% и едва превышает 293 млрд долл. Даже МВФ, который трудно заподозрить в симпатиях к России, признает, у что у Москвы дела сегодня обстоят практически лучше всех. Для сравнения, в США этот показатель составляет 118,9%, в Китае — 86,3%, а в Японии — целых 229% ВВП. Однако важно отметить, что низкий уровень госдолга сам по себе не гарантирует экономической стабильности, и необходимо учитывать множество других факторов при оценке экономических рисков страны.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил на днях, что с помощью биткоина закроет государственный долг США. Каким образом он это сделает, господин Трамп не уточнил. Но это очень многое говорит о дальнейшей фрагментации международного валютного рынка, снижении на нем роли доллара и усилении позиций цифровых валют, продолжении гонки на мировом рынке промышленного майнинга.
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