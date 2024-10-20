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Америка рассчитается биткоинами: долг платежом красен - 20.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241020/gosdolg-852288328.html
Америка рассчитается биткоинами: долг платежом красен
Америка рассчитается биткоинами: долг платежом красен - 20.10.2024, ПРАЙМ
Америка рассчитается биткоинами: долг платежом красен
Мировой госдолг растет стремительными темпами по нескольким причинам. Во-первых, многие страны продолжают наращивать заимствования для финансирования различных... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T21:31+0300
2024-10-20T21:32+0300
экономика
мнения аналитиков
госдолг
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мировой госдолг растет стремительными темпами по нескольким причинам. Во-первых, многие страны продолжают наращивать заимствования для финансирования различных программ и проектов, особенно в сфере климатических изменений и энергетического перехода. Согласно отчету IIF, около половины всего климатического финансирования сейчас осуществляется за счет государственных или квазигосударственных структур. Кроме того, старение населения и высокие потребности в финансировании развития также поддерживают рост госдолга на высоком уровне.Риски для мировой экономики в долгосрочной перспективе весьма существенны. Увеличение долговой нагрузки приводит к замедлению экономического роста. Рост госдолга в последние 20 лет совпадает со снижением темпов роста крупнейших экономик мира.Во многих странах расходы на обслуживание долга уже превышают расходы на образование и социальную защиту, военные расходы и эта тенденция, похоже, сохранится в ближайшем будущем.В странах, наиболее подверженных рискам в связи с высоким госдолгом, ситуация неоднородна. Согласно данным IIF, долговая нагрузка особенно высока в развитых странах.Отношение долга к ВВП на развитых рынках достигло 376,8% от ВВП. Отношение долга развивающихся стран к ВВП достигло рекордных 245% — на 25 процентных пунктов выше, чем до пандемии. В прошлом году значения были 308,7% и 240,8% соответственно.В России, согласно представленным данным, ситуация выглядит относительно стабильной. Суверенный долг России на уровне 20,8% ВВП (по данным на второй квартал 2024 года) является одним из самых низких среди представленных в отчете стран. В этом году он снизился 7,7% и едва превышает 293 млрд долл. Даже МВФ, который трудно заподозрить в симпатиях к России, признает, у что у Москвы дела сегодня обстоят практически лучше всех. Для сравнения, в США этот показатель составляет 118,9%, в Китае — 86,3%, а в Японии — целых 229% ВВП. Однако важно отметить, что низкий уровень госдолга сам по себе не гарантирует экономической стабильности, и необходимо учитывать множество других факторов при оценке экономических рисков страны.Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил на днях, что с помощью биткоина закроет государственный долг США. Каким образом он это сделает, господин Трамп не уточнил. Но это очень многое говорит о дальнейшей фрагментации международного валютного рынка, снижении на нем роли доллара и усилении позиций цифровых валют, продолжении гонки на мировом рынке промышленного майнинга. ‎
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Андрей Лобода
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Андрей Лобода
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, госдолг
Экономика, Мнения аналитиков, госдолг
21:31 20.10.2024 (обновлено: 21:32 20.10.2024)
 

Америка рассчитается биткоинами: долг платежом красен

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Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver
Андрей Лобода
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мировой госдолг растет стремительными темпами по нескольким причинам. Во-первых, многие страны продолжают наращивать заимствования для финансирования различных программ и проектов, особенно в сфере климатических изменений и энергетического перехода. Согласно отчету IIF, около половины всего климатического финансирования сейчас осуществляется за счет государственных или квазигосударственных структур. Кроме того, старение населения и высокие потребности в финансировании развития также поддерживают рост госдолга на высоком уровне.
Риски для мировой экономики в долгосрочной перспективе весьма существенны. Увеличение долговой нагрузки приводит к замедлению экономического роста. Рост госдолга в последние 20 лет совпадает со снижением темпов роста крупнейших экономик мира.
Во многих странах расходы на обслуживание долга уже превышают расходы на образование и социальную защиту, военные расходы и эта тенденция, похоже, сохранится в ближайшем будущем.
В странах, наиболее подверженных рискам в связи с высоким госдолгом, ситуация неоднородна. Согласно данным IIF, долговая нагрузка особенно высока в развитых странах.
Отношение долга к ВВП на развитых рынках достигло 376,8% от ВВП. Отношение долга развивающихся стран к ВВП достигло рекордных 245% — на 25 процентных пунктов выше, чем до пандемии. В прошлом году значения были 308,7% и 240,8% соответственно.
В России, согласно представленным данным, ситуация выглядит относительно стабильной. Суверенный долг России на уровне 20,8% ВВП (по данным на второй квартал 2024 года) является одним из самых низких среди представленных в отчете стран. В этом году он снизился 7,7% и едва превышает 293 млрд долл. Даже МВФ, который трудно заподозрить в симпатиях к России, признает, у что у Москвы дела сегодня обстоят практически лучше всех. Для сравнения, в США этот показатель составляет 118,9%, в Китае — 86,3%, а в Японии — целых 229% ВВП. Однако важно отметить, что низкий уровень госдолга сам по себе не гарантирует экономической стабильности, и необходимо учитывать множество других факторов при оценке экономических рисков страны.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил на днях, что с помощью биткоина закроет государственный долг США. Каким образом он это сделает, господин Трамп не уточнил. Но это очень многое говорит о дальнейшей фрагментации международного валютного рынка, снижении на нем роли доллара и усилении позиций цифровых валют, продолжении гонки на мировом рынке промышленного майнинга. ‎

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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