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Россия впервые за восемь лет вышла на полную самообеспеченность картошкой - 20.10.2024, ПРАЙМ
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Россия впервые за восемь лет вышла на полную самообеспеченность картошкой
Россия впервые за восемь лет вышла на полную самообеспеченность картошкой - 20.10.2024, ПРАЙМ
Россия впервые за восемь лет вышла на полную самообеспеченность картошкой
Россия по итогам прошлого года впервые с 2015 года вышла на полное самообеспечение картофелем, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T08:34+0300
2024-10-20T08:34+0300
картофель
самообеспеченность
россия
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года впервые с 2015 года вышла на полное самообеспечение картофелем, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, в прошлом году уровень самообеспечения картофелем вырос сразу на 6,5 процентного пункта и составил 101%. Последний раз Россия себя полностью обеспечивала собственным картофелем в 2015 году - тогда также было 101%. Среди семи основных продуктовых категорий Россия полностью обеспечивает внутренние потребности еще по двум группам: по мясу показатель составляет 101,7%, а по рыбе - 152,9%. Самообеспеченность по яйцам близка к 100% и составляет 98,6%. А вот по молоку и овощам и бахчевым культурам она значительно ниже - 86% и 89,1% соответственно. Меньше всего собственное производство в России покрывает потребление фруктов и ягод - в прошлом году самообеспеченность по данной категории составила лишь 44,6%. Согласно доктрине продовольственной безопасности России, минимальные пороговые значения самообеспечения страны основными видами продовольствия установлены так: мясо на уровне 85%, молоко - 90%, рыба - 85%, картофель - 95%, овощи и бахчевые - 90%, фрукты - 60%.
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картофель, самообеспеченность, россия
картофель, самообеспеченность, РОССИЯ
08:34 20.10.2024
 
Россия впервые за восемь лет вышла на полную самообеспеченность картошкой

Россия впервые за восемь лет вышла на полную самообеспеченность картошкой

© РИА Новости . Егор Еремов | Перейти в медиабанкУборка картофеля
Уборка картофеля - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года впервые с 2015 года вышла на полное самообеспечение картофелем, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, в прошлом году уровень самообеспечения картофелем вырос сразу на 6,5 процентного пункта и составил 101%. Последний раз Россия себя полностью обеспечивала собственным картофелем в 2015 году - тогда также было 101%.
Среди семи основных продуктовых категорий Россия полностью обеспечивает внутренние потребности еще по двум группам: по мясу показатель составляет 101,7%, а по рыбе - 152,9%.
Самообеспеченность по яйцам близка к 100% и составляет 98,6%. А вот по молоку и овощам и бахчевым культурам она значительно ниже - 86% и 89,1% соответственно.
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Меньше всего собственное производство в России покрывает потребление фруктов и ягод - в прошлом году самообеспеченность по данной категории составила лишь 44,6%.
Согласно доктрине продовольственной безопасности России, минимальные пороговые значения самообеспечения страны основными видами продовольствия установлены так: мясо на уровне 85%, молоко - 90%, рыба - 85%, картофель - 95%, овощи и бахчевые - 90%, фрукты - 60%.
 
картофельсамообеспеченностьРОССИЯ
 
 
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