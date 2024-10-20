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"Даже Камала Харрис". На Западе сообщили Киеву плохие новости - 20.10.2024, ПРАЙМ
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"Даже Камала Харрис". На Западе сообщили Киеву плохие новости
"Даже Камала Харрис". На Западе сообщили Киеву плохие новости - 20.10.2024, ПРАЙМ
"Даже Камала Харрис". На Западе сообщили Киеву плохие новости
США не видят для Украины сценария, при котором она выигрывает в конфликте с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg. | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T23:28+0300
2024-10-20T23:28+0300
политика
сша
камала харрис
украина
россия
сво
переговоры
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. США не видят для Украины сценария, при котором она выигрывает в конфликте с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg.Отмечается, что "даже если (нынешний вице-президент США — ред.) Камала Харрис станет президентом (США — ред.), вероятно, она будет добиваться сделки ради завершения войны, поскольку Вашингтон не видит сценария украинской победы, несмотря на американскую поддержку на сумму 175 миллиардов долларов".В материале также сказано, что государства Европы на фоне имеющихся у них экономических и энергетических проблем также хотели бы окончания конфликта на любых условиях, за исключением полной капитуляции Украины.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Путин заявлял, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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сша, камала харрис, украина, россия, сво, переговоры
Политика, США, Камала Харрис, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО, переговоры
23:28 20.10.2024
 
"Даже Камала Харрис". На Западе сообщили Киеву плохие новости

Bloomberg: США не видят сценария победы Киева, несмотря на помощь в $175 млрд

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. США не видят для Украины сценария, при котором она выигрывает в конфликте с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что "даже если (нынешний вице-президент США — ред.) Камала Харрис станет президентом (США — ред.), вероятно, она будет добиваться сделки ради завершения войны, поскольку Вашингтон не видит сценария украинской победы, несмотря на американскую поддержку на сумму 175 миллиардов долларов".
В материале также сказано, что государства Европы на фоне имеющихся у них экономических и энергетических проблем также хотели бы окончания конфликта на любых условиях, за исключением полной капитуляции Украины.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Путин заявлял, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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ПолитикаСШАКамала ХаррисУКРАИНАРОССИЯСВОпереговоры
 
 
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