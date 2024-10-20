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На Кубе восстановили подачу электроэнергии после блэкаута

На Кубе восстановили подачу электроэнергии после блэкаута - 20.10.2024, ПРАЙМ

На Кубе восстановили подачу электроэнергии после блэкаута

Кубинским властям удалось запустить ТЭЦ Антонио Гуйтераса в провинции Матансас, отключение которой привело к коллапсу национальной энергосистемы. Подачу... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T21:24+0300

2024-10-20T21:24+0300

2024-10-20T21:24+0300

происшествия

куба

электроэнергия

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МЕХИКО, 20 окт - ПРАЙМ. Кубинским властям удалось запустить ТЭЦ Антонио Гуйтераса в провинции Матансас, отключение которой привело к коллапсу национальной энергосистемы. Подачу электроэнергии восстановили во многих районах страны. Об этом сообщило Министерство энергетики и горной добычи Кубы. Отмечается, что между провинциями Матансас и Ольгин "сформировалась система", поэтому основная часть Кубы с востока на запад "находится под напряжением". "Охват электроэнергией зависит от генерирующих мощностей, которые сегодня будут продолжать наращиваться", — сказано в сообщении в блоге министерства в соцсети Х. В пятницу кабмин Кубы сообщил, что выход из строя ТЭЦ Антонио Гуйтераса привел к полному отключению энергетической системы страны. Ремонтные работы в субботу не принесли результата и восстановленная частично подача энергии была вновь прервана. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сообщал, что с утра воскресенья постепенно восстанавливается электроснабжение Гаваны, а также "укрепляются микросистемы" — локальные электросети.

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куба, электроэнергия, блэкаут