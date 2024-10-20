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Кыстыбый и талкыш калеве: раскрыто, чем накормят гостей БРИКС в Казани - 20.10.2024, ПРАЙМ
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Кыстыбый и талкыш калеве: раскрыто, чем накормят гостей БРИКС в Казани
Кыстыбый и талкыш калеве: раскрыто, чем накормят гостей БРИКС в Казани - 20.10.2024, ПРАЙМ
Кыстыбый и талкыш калеве: раскрыто, чем накормят гостей БРИКС в Казани
Рестораны Казани приготовили специальные меню с национальной кухней для гостей саммита БРИКС, заявил вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T13:11+0300
2024-10-20T13:11+0300
казань
брикс
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КАЗАНЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Рестораны Казани приготовили специальные меню с национальной кухней для гостей саммита БРИКС, заявил вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана по развитию культурного наследия Радик Абдрахманов. Он отметил, что иностранные делегации в ходе экскурсий посетят Туган авылым – ресторанно-развлекательный комплекс, стилизованный под татарскую деревню. "У нас всегда много гостей, много туристов, приезжают высокопоставленные гости. Конечно, мы многое делаем для того, чтобы наши гости, которые приедут на БРИКС, получили здесь незабываемые эмоции", - подчеркнул Абдрахманов. Он раскрыл, чем именно столица Татарстана намерена удивить своих гостей. Так, рестораны предложат традиционную выпечку - кыстыбый, эчпочмак, бэлиш, а также суп-лапшу токмач, азу по-татарски и многое другоеЭксперт заверил, что меню будет насыщено блюдами из свежей рыбы и птицы, а профессиональные кондитеры предложат сладости на любой вкус, например, талкыш калеве.
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казань, брикс
КАЗАНЬ, БРИКС
13:11 20.10.2024
 
Кыстыбый и талкыш калеве: раскрыто, чем накормят гостей БРИКС в Казани

Абдрахманов: гостей БРИКС в Казани будут угощать национальной кухней

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Рестораны Казани приготовили специальные меню с национальной кухней для гостей саммита БРИКС, заявил вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана по развитию культурного наследия Радик Абдрахманов.
Он отметил, что иностранные делегации в ходе экскурсий посетят Туган авылым – ресторанно-развлекательный комплекс, стилизованный под татарскую деревню.
"У нас всегда много гостей, много туристов, приезжают высокопоставленные гости. Конечно, мы многое делаем для того, чтобы наши гости, которые приедут на БРИКС, получили здесь незабываемые эмоции", - подчеркнул Абдрахманов.
Он раскрыл, чем именно столица Татарстана намерена удивить своих гостей. Так, рестораны предложат традиционную выпечку - кыстыбый, эчпочмак, бэлиш, а также суп-лапшу токмач, азу по-татарски и многое другое
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
Эксперт рассказал, почему БРИКС не сможет создать "единую валюту"
05:19
Эксперт заверил, что меню будет насыщено блюдами из свежей рыбы и птицы, а профессиональные кондитеры предложат сладости на любой вкус, например, талкыш калеве.
 
КАЗАНЬБРИКС
 
 
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