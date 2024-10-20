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Кыстыбый и талкыш калеве: раскрыто, чем накормят гостей БРИКС в Казани

Кыстыбый и талкыш калеве: раскрыто, чем накормят гостей БРИКС в Казани - 20.10.2024, ПРАЙМ

Кыстыбый и талкыш калеве: раскрыто, чем накормят гостей БРИКС в Казани

Рестораны Казани приготовили специальные меню с национальной кухней для гостей саммита БРИКС, заявил вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T13:11+0300

2024-10-20T13:11+0300

2024-10-20T13:11+0300

казань

брикс

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КАЗАНЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Рестораны Казани приготовили специальные меню с национальной кухней для гостей саммита БРИКС, заявил вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана по развитию культурного наследия Радик Абдрахманов. Он отметил, что иностранные делегации в ходе экскурсий посетят Туган авылым – ресторанно-развлекательный комплекс, стилизованный под татарскую деревню. "У нас всегда много гостей, много туристов, приезжают высокопоставленные гости. Конечно, мы многое делаем для того, чтобы наши гости, которые приедут на БРИКС, получили здесь незабываемые эмоции", - подчеркнул Абдрахманов. Он раскрыл, чем именно столица Татарстана намерена удивить своих гостей. Так, рестораны предложат традиционную выпечку - кыстыбый, эчпочмак, бэлиш, а также суп-лапшу токмач, азу по-татарски и многое другоеЭксперт заверил, что меню будет насыщено блюдами из свежей рыбы и птицы, а профессиональные кондитеры предложат сладости на любой вкус, например, талкыш калеве.

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казань, брикс