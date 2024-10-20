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Маск пообещал разыгрывать миллион долларов каждый день, сообщили СМИ
Маск пообещал разыгрывать миллион долларов каждый день, сообщили СМИ - 20.10.2024, ПРАЙМ
Маск пообещал разыгрывать миллион долларов каждый день, сообщили СМИ
Американский бизнесмен Илон Маск пообещал каждый день проводить розыгрыш одного миллиона долларов среди людей, которые подписали его онлайн-петицию в поддержку... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T15:26+0300
2024-10-20T15:26+0300
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск пообещал каждый день проводить розыгрыш одного миллиона долларов среди людей, которые подписали его онлайн-петицию в поддержку Конституции США. Об этом сообщило агентство Reuters.По данным агентства, Маск уже выписал чек на миллион долларов одному из участников мероприятия в Пенсильвании в поддержку Дональда Трампа. Обладателем этой суммы стал Джон Дреер."Похоже, Джон такого не ожидал, но, в любом случае, пожалуйста", — процитировало Reuters слова Маска.Розыгрыши миллиона долларов будут проходить вплоть до намеченных на 5 ноября выборов президента США, сообщило агентство. Представителем от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис, а Республиканской — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
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сша, илон маск, выборы в сша, лотерея
Политика, США, Илон Маск, выборы в США, лотерея
Маск пообещал разыгрывать миллион долларов каждый день, сообщили СМИ
Reuters: Маск обещал ежедневно разыгрывать $1 млн среди подписавших его петицию
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ.
Американский бизнесмен Илон Маск пообещал каждый день проводить розыгрыш одного миллиона долларов среди людей, которые подписали его онлайн-петицию в поддержку Конституции США. Об этом сообщило агентство Reuters
.
По данным агентства, Маск уже выписал чек на миллион долларов одному из участников мероприятия в Пенсильвании в поддержку Дональда Трампа. Обладателем этой суммы стал Джон Дреер.
"Похоже, Джон такого не ожидал, но, в любом случае, пожалуйста", — процитировало Reuters слова Маска.
Розыгрыши миллиона долларов будут проходить вплоть до намеченных на 5 ноября выборов президента США, сообщило агентство. Представителем от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис, а Республиканской — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
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