Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск пообещал разыгрывать миллион долларов каждый день, сообщили СМИ - 20.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241020/mask-852284568.html
Маск пообещал разыгрывать миллион долларов каждый день, сообщили СМИ
Маск пообещал разыгрывать миллион долларов каждый день, сообщили СМИ - 20.10.2024, ПРАЙМ
Маск пообещал разыгрывать миллион долларов каждый день, сообщили СМИ
Американский бизнесмен Илон Маск пообещал каждый день проводить розыгрыш одного миллиона долларов среди людей, которые подписали его онлайн-петицию в поддержку... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T15:26+0300
2024-10-20T15:27+0300
политика
сша
илон маск
выборы в сша
лотерея
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850956308_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_1b7d1846d30d7ae0455a7f1dc059fef0.jpg
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск пообещал каждый день проводить розыгрыш одного миллиона долларов среди людей, которые подписали его онлайн-петицию в поддержку Конституции США. Об этом сообщило агентство Reuters.По данным агентства, Маск уже выписал чек на миллион долларов одному из участников мероприятия в Пенсильвании в поддержку Дональда Трампа. Обладателем этой суммы стал Джон Дреер."Похоже, Джон такого не ожидал, но, в любом случае, пожалуйста", — процитировало Reuters слова Маска.Розыгрыши миллиона долларов будут проходить вплоть до намеченных на 5 ноября выборов президента США, сообщило агентство. Представителем от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис, а Республиканской — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
https://1prime.ru/20241020/raketa-852279477.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850956308_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_13f8a1209534fc424195415de1f21b07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, илон маск, выборы в сша, лотерея
Политика, США, Илон Маск, выборы в США, лотерея
15:26 20.10.2024 (обновлено: 15:27 20.10.2024)
 
Маск пообещал разыгрывать миллион долларов каждый день, сообщили СМИ

Reuters: Маск обещал ежедневно разыгрывать $1 млн среди подписавших его петицию

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИлон Маск
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск пообещал каждый день проводить розыгрыш одного миллиона долларов среди людей, которые подписали его онлайн-петицию в поддержку Конституции США. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным агентства, Маск уже выписал чек на миллион долларов одному из участников мероприятия в Пенсильвании в поддержку Дональда Трампа. Обладателем этой суммы стал Джон Дреер.
"Похоже, Джон такого не ожидал, но, в любом случае, пожалуйста", — процитировало Reuters слова Маска.
Розыгрыши миллиона долларов будут проходить вплоть до намеченных на 5 ноября выборов президента США, сообщило агентство. Представителем от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис, а Республиканской — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
%кит - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
"Сумасшедшие вопросы": Маск оценил шансы падения ракеты на акул и китов
06:06
 
ПолитикаСШАИлон Масквыборы в СШАлотерея
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала