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Маск пообещал разыгрывать миллион долларов каждый день, сообщили СМИ

Маск пообещал разыгрывать миллион долларов каждый день, сообщили СМИ - 20.10.2024, ПРАЙМ

Маск пообещал разыгрывать миллион долларов каждый день, сообщили СМИ

Американский бизнесмен Илон Маск пообещал каждый день проводить розыгрыш одного миллиона долларов среди людей, которые подписали его онлайн-петицию в поддержку... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T15:26+0300

2024-10-20T15:26+0300

2024-10-20T15:27+0300

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илон маск

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск пообещал каждый день проводить розыгрыш одного миллиона долларов среди людей, которые подписали его онлайн-петицию в поддержку Конституции США. Об этом сообщило агентство Reuters.По данным агентства, Маск уже выписал чек на миллион долларов одному из участников мероприятия в Пенсильвании в поддержку Дональда Трампа. Обладателем этой суммы стал Джон Дреер."Похоже, Джон такого не ожидал, но, в любом случае, пожалуйста", — процитировало Reuters слова Маска.Розыгрыши миллиона долларов будут проходить вплоть до намеченных на 5 ноября выборов президента США, сообщило агентство. Представителем от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис, а Республиканской — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

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сша, илон маск, выборы в сша, лотерея