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"Ты уволена!": Трамп жестко прошелся по Харрис

"Ты уволена!": Трамп жестко прошелся по Харрис - 20.10.2024, ПРАЙМ

"Ты уволена!": Трамп жестко прошелся по Харрис

Камала Харрис, действующий вице-президент Штатов, будет уволена сразу же после выборов, заявил республиканец и кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T08:31+0300

2024-10-20T08:31+0300

2024-10-20T08:31+0300

политика

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Камала Харрис, действующий вице-президент Штатов, будет уволена сразу же после выборов, заявил республиканец и кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе своего митинга в Пенсильвании."Мы больше не можем ее терпеть <…> Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!", — подчеркнул политик, призвав жителей штата избавиться от оппонента.Подобные резкие заявления в адрес демократки Харрис вызвали одобрение у публики и восторженные овации сторонников бывшего главы Белого дома. На сегодняшний день политики ведут борьбу за голоса в колеблющихся штатах. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://1prime.ru/20241017/tramp-852241123.html

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выборы в сша, дональд трамп, камала харрис