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"Ты уволена!": Трамп жестко прошелся по Харрис
"Ты уволена!": Трамп жестко прошелся по Харрис - 20.10.2024, ПРАЙМ
"Ты уволена!": Трамп жестко прошелся по Харрис
Камала Харрис, действующий вице-президент Штатов, будет уволена сразу же после выборов, заявил республиканец и кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T08:31+0300
2024-10-20T08:31+0300
2024-10-20T08:31+0300
политика
выборы в сша
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Камала Харрис, действующий вице-президент Штатов, будет уволена сразу же после выборов, заявил республиканец и кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе своего митинга в Пенсильвании."Мы больше не можем ее терпеть <…> Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!", — подчеркнул политик, призвав жителей штата избавиться от оппонента.Подобные резкие заявления в адрес демократки Харрис вызвали одобрение у публики и восторженные овации сторонников бывшего главы Белого дома. На сегодняшний день политики ведут борьбу за голоса в колеблющихся штатах. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://1prime.ru/20241017/tramp-852241123.html
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выборы в сша, дональд трамп, камала харрис
Политика, выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис
"Ты уволена!": Трамп жестко прошелся по Харрис
Трамп заявил на митинге в Пенсильвании об "увольнении" Камалы Харрис
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Камала Харрис, действующий вице-президент Штатов, будет уволена сразу же после выборов, заявил республиканец и кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе своего митинга в Пенсильвании.
"Мы больше не можем ее терпеть <…> Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!", — подчеркнул политик, призвав жителей штата избавиться от оппонента.
Подобные резкие заявления в адрес демократки Харрис вызвали одобрение у публики и восторженные овации сторонников бывшего главы Белого дома. На сегодняшний день политики ведут борьбу за голоса в колеблющихся штатах. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Трамп считает, что Киев потерпел поражение в конфликте с Россией