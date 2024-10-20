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Жители Молдавии голосуют против вступления страны в ЕС
Жители Молдавии голосуют против вступления страны в ЕС - 20.10.2024, ПРАЙМ
Жители Молдавии голосуют против вступления страны в ЕС
Предварительные данные молдавского Центризбиркома свидетельствуют, что после обработки 43,29% протоколов на референдуме о вступлении страны в ЕС 43,67% граждан... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T22:54+0300
2024-10-20T22:54+0300
2024-10-20T22:58+0300
политика
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референдум по вступлению в ес
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КИШИНЕВ, 20 окт - ПРАЙМ. Предварительные данные молдавского Центризбиркома свидетельствуют, что после обработки 43,29% протоколов на референдуме о вступлении страны в ЕС 43,67% граждан проголосовали за евроинтеграцию. По данным ЦИК на электроном табло, против вступления страны в Евросоюз проголосовало 56,33% человек.Итоги референдума будут уточнять по мере обработки оставшихся бюллетеней. Окончательные итоги объявят позднее.
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молдавия, ес, референдум по вступлению в ес
Политика, МОЛДАВИЯ, ЕС, референдум по вступлению в ЕС
Жители Молдавии голосуют против вступления страны в ЕС
ЦИК Молдавии: граждане страны на референдуме голосуют против вступления в ЕС
КИШИНЕВ, 20 окт - ПРАЙМ. Предварительные данные молдавского Центризбиркома свидетельствуют, что после обработки 43,29% протоколов на референдуме о вступлении страны в ЕС 43,67% граждан проголосовали за евроинтеграцию.
По данным ЦИК на электроном табло, против вступления страны в Евросоюз проголосовало 56,33% человек.
Итоги референдума будут уточнять по мере обработки оставшихся бюллетеней. Окончательные итоги объявят позднее.
Санду лидирует на выборах президента Молдавии