https://1prime.ru/20241020/moldaviya-852289230.html

Жители Молдавии голосуют против вступления страны в ЕС

Жители Молдавии голосуют против вступления страны в ЕС - 20.10.2024, ПРАЙМ

Жители Молдавии голосуют против вступления страны в ЕС

Предварительные данные молдавского Центризбиркома свидетельствуют, что после обработки 43,29% протоколов на референдуме о вступлении страны в ЕС 43,67% граждан... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T22:54+0300

2024-10-20T22:54+0300

2024-10-20T22:58+0300

политика

молдавия

ес

референдум по вступлению в ес

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КИШИНЕВ, 20 окт - ПРАЙМ. Предварительные данные молдавского Центризбиркома свидетельствуют, что после обработки 43,29% протоколов на референдуме о вступлении страны в ЕС 43,67% граждан проголосовали за евроинтеграцию. По данным ЦИК на электроном табло, против вступления страны в Евросоюз проголосовало 56,33% человек.Итоги референдума будут уточнять по мере обработки оставшихся бюллетеней. Окончательные итоги объявят позднее.

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молдавия

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молдавия, ес, референдум по вступлению в ес