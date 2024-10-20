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В Госдуме рассказали о новом способе обмана родителей школьников
В Госдуме рассказали о новом способе обмана родителей школьников - 20.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о новом способе обмана родителей школьников
Мошенники начали предлагать родителям школьников уникальные услуги по низкой цене и исчезать после оплаты полной стоимости, рассказал член комитета Госдумы по... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T06:28+0300
2024-10-20T06:28+0300
2024-10-20T06:28+0300
мошенничество
услуги
образование
школьники
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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать родителям школьников уникальные услуги по низкой цене и исчезать после оплаты полной стоимости, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. "Аферисты предлагают родителям школьников якобы занятия с репетиторами, уникальные обучающие курсы, кружки или секции по низкой цене. Для "бронирования" места злоумышленники просят полную предоплату, после чего исчезают", - объяснил эксперт.Он отметил, что злоумышленники собирают данные о ребенке и заинтересованных в его развитии родителях. Для этого они анализируют образовательные форумы и родительские чаты. После этого мошенники звонят своей жертве, чтобы предложить услуги в этой сфере по уникально низкой стоимости. В процессе давления на удивленных ценой родителей они также подчеркивают, что курсы проводятся ведущими экспертами и имеют ограниченное количество мест. Убежденные в собственной выгоде родители соглашаются на бронь места для своего ребенка посредством полной оплаты курса. При этом цены разнятся и могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. После этого мошенники исчезают, удаляя все цифровые следы."Перед тем как платить деньги, убедитесь в легальности и репутации организации или человека. Попросите документы, лицензии, сертификаты", - посоветовал Немкин.
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услуги, образование, школьники
Мошенничество, услуги, образование, школьники
В Госдуме рассказали о новом способе обмана родителей школьников
Немкин: мошенники берут предоплату за образовательные курсы и исчезают
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать родителям школьников уникальные услуги по низкой цене и исчезать после оплаты полной стоимости, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
"Аферисты предлагают родителям школьников якобы занятия с репетиторами, уникальные обучающие курсы, кружки или секции по низкой цене. Для "бронирования" места злоумышленники просят полную предоплату, после чего исчезают", - объяснил эксперт.
Он отметил, что злоумышленники собирают данные о ребенке и заинтересованных в его развитии родителях. Для этого они анализируют образовательные форумы и родительские чаты. После этого мошенники звонят своей жертве, чтобы предложить услуги в этой сфере по уникально низкой стоимости. В процессе давления на удивленных ценой родителей они также подчеркивают, что курсы проводятся ведущими экспертами и имеют ограниченное количество мест.
Убежденные в собственной выгоде родители соглашаются на бронь места для своего ребенка посредством полной оплаты курса. При этом цены разнятся и могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. После этого мошенники исчезают, удаляя все цифровые следы.
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"Перед тем как платить деньги, убедитесь в легальности и репутации организации или человека. Попросите документы, лицензии, сертификаты", - посоветовал Немкин.