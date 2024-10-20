https://1prime.ru/20241020/moshenniki-852279591.html

В Госдуме рассказали о новом способе обмана родителей школьников

В Госдуме рассказали о новом способе обмана родителей школьников - 20.10.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о новом способе обмана родителей школьников

Мошенники начали предлагать родителям школьников уникальные услуги по низкой цене и исчезать после оплаты полной стоимости, рассказал член комитета Госдумы по... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T06:28+0300

2024-10-20T06:28+0300

2024-10-20T06:28+0300

мошенничество

услуги

образование

школьники

https://cdnn.1prime.ru/img/83797/36/837973625_0:159:3271:1999_1920x0_80_0_0_a55149ad0f3267671c7aec87bd1506a6.jpg

МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать родителям школьников уникальные услуги по низкой цене и исчезать после оплаты полной стоимости, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. "Аферисты предлагают родителям школьников якобы занятия с репетиторами, уникальные обучающие курсы, кружки или секции по низкой цене. Для "бронирования" места злоумышленники просят полную предоплату, после чего исчезают", - объяснил эксперт.Он отметил, что злоумышленники собирают данные о ребенке и заинтересованных в его развитии родителях. Для этого они анализируют образовательные форумы и родительские чаты. После этого мошенники звонят своей жертве, чтобы предложить услуги в этой сфере по уникально низкой стоимости. В процессе давления на удивленных ценой родителей они также подчеркивают, что курсы проводятся ведущими экспертами и имеют ограниченное количество мест. Убежденные в собственной выгоде родители соглашаются на бронь места для своего ребенка посредством полной оплаты курса. При этом цены разнятся и могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. После этого мошенники исчезают, удаляя все цифровые следы."Перед тем как платить деньги, убедитесь в легальности и репутации организации или человека. Попросите документы, лицензии, сертификаты", - посоветовал Немкин.

https://1prime.ru/20241020/obraz-852249080.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

услуги, образование, школьники