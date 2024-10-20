https://1prime.ru/20241020/nalog-852284295.html

Эксперт назвала способ снизить налог на вклады

Эксперт назвала способ снизить налог на вклады - 20.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвала способ снизить налог на вклады

Некоторые категории россиян могут рассчитывать на снижение налогового вычета на вклады, рассказала налоговый консультант Екатерина Пирогова изданию РБК. | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T14:58+0300

2024-10-20T14:58+0300

2024-10-20T14:58+0300

экономика

налоговый вычет

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Некоторые категории россиян могут рассчитывать на снижение налогового вычета на вклады, рассказала налоговый консультант Екатерина Пирогова изданию РБК.Так, получить вычет по доходам с банковских вкладов смогут пенсионеры, домохозяйки, индивидуальные предприниматели, студенты, а также россияне с зафиксированным низким доходом.Для получения налогового вычета необходимо подать налоговую декларацию в личном кабинете налогоплательщика. При этом, отметила эксперт, важно корректно указать источник доходов, в данном случае - проценты по вкладам. После необходимо внести всю информацию о доходах и отправить документ на проверку. При заполнении кода налогового вычета нужно прописать номер 914 - "необлагаемая сумма дохода в виде процентов по вкладам (остаткам по счетам) в банках на территории РФ, для резидента". Сумма такого вычета уменьшит общий размер дохода, заключила Пирогова.

https://1prime.ru/20241020/gosdolg-852284000.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

налоговый вычет