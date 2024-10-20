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Эксперт назвала способ снизить налог на вклады - 20.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвала способ снизить налог на вклады
Эксперт назвала способ снизить налог на вклады - 20.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвала способ снизить налог на вклады
Некоторые категории россиян могут рассчитывать на снижение налогового вычета на вклады, рассказала налоговый консультант Екатерина Пирогова изданию РБК. | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T14:58+0300
2024-10-20T14:58+0300
экономика
налоговый вычет
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Некоторые категории россиян могут рассчитывать на снижение налогового вычета на вклады, рассказала налоговый консультант Екатерина Пирогова изданию РБК.Так, получить вычет по доходам с банковских вкладов смогут пенсионеры, домохозяйки, индивидуальные предприниматели, студенты, а также россияне с зафиксированным низким доходом.Для получения налогового вычета необходимо подать налоговую декларацию в личном кабинете налогоплательщика. При этом, отметила эксперт, важно корректно указать источник доходов, в данном случае - проценты по вкладам. После необходимо внести всю информацию о доходах и отправить документ на проверку. При заполнении кода налогового вычета нужно прописать номер 914 - "необлагаемая сумма дохода в виде процентов по вкладам (остаткам по счетам) в банках на территории РФ, для резидента". Сумма такого вычета уменьшит общий размер дохода, заключила Пирогова.
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налоговый вычет
Экономика, налоговый вычет
14:58 20.10.2024
 
Эксперт назвала способ снизить налог на вклады

Консультант Пирогова: пенсионеры и студенты в РФ могут снизить налог по вкладам

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубли, купюры номиналом пять и десять рублей
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Некоторые категории россиян могут рассчитывать на снижение налогового вычета на вклады, рассказала налоговый консультант Екатерина Пирогова изданию РБК.
Так, получить вычет по доходам с банковских вкладов смогут пенсионеры, домохозяйки, индивидуальные предприниматели, студенты, а также россияне с зафиксированным низким доходом.
Для получения налогового вычета необходимо подать налоговую декларацию в личном кабинете налогоплательщика. При этом, отметила эксперт, важно корректно указать источник доходов, в данном случае - проценты по вкладам. После необходимо внести всю информацию о доходах и отправить документ на проверку.
При заполнении кода налогового вычета нужно прописать номер 914 - "необлагаемая сумма дохода в виде процентов по вкладам (остаткам по счетам) в банках на территории РФ, для резидента". Сумма такого вычета уменьшит общий размер дохода, заключила Пирогова.
Доллар - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
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