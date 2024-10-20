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"Не питать иллюзий": названо условие для вступления Украины в НАТО

"Не питать иллюзий": названо условие для вступления Украины в НАТО - 20.10.2024, ПРАЙМ

"Не питать иллюзий": названо условие для вступления Украины в НАТО

Париж поддерживает вступление Украины в Североатлантический альянс, однако решение будет зависеть от новой администрации в Штатах, подчеркнул министр обороны... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T13:58+0300

2024-10-20T13:58+0300

2024-10-20T13:58+0300

политика

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ПАРИЖ, 20 окт - ПРАЙМ. Париж поддерживает вступление Украины в Североатлантический альянс, однако решение будет зависеть от новой администрации в Штатах, подчеркнул министр обороны Франции Себастьян Лекорню. "Всё зависит от администрации, которая будет в Белом доме", - заявил министр в интервью изданию Tribune Dimanche. Он также отметил, что Франция должна найти средства, чтобы урегулировать украинский конфликт.Лекорню считает, что в ближайшие годы Вашингтон будет сконцентрирован на Азиатско-Тихоокеанском регионе и китайской угрозе вне зависимости от того, представитель какой партии возглавит Белый дом.При этом Дональд Трамп в случае прихода к власти вероятно пересмотрит распределение финансирования НАТО. Лекорню призвал европейцев не питать иллюзий. "Модель, которая требует, чтобы американские налогоплательщики платили, чтобы гарантировать безопасность граждан Румынии или стран Балтии, исчерпала себя", - резюмировал он.

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франция, украина, нато