Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент ОАЭ оценил перспективы сотрудничества с Россией - 20.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241020/oae-852287476.html
Президент ОАЭ оценил перспективы сотрудничества с Россией
Президент ОАЭ оценил перспективы сотрудничества с Россией - 20.10.2024, ПРАЙМ
Президент ОАЭ оценил перспективы сотрудничества с Россией
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что видит большие перспективы в сотрудничестве между... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T20:46+0300
2024-10-20T20:54+0300
россия
оаэ
международное сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/14/852287598_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_95859be0ca19d876f5edd1326680ccf9.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - ПРАЙМ. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что видит большие перспективы в сотрудничестве между Москвой и Абу-Даби. "Вы упомянули о том, что товарооборот между нашими странами за последнее время не достиг того уровня, какой мы хотели. Но мой визит в Россию — большое доказательство того, что нас и впереди ожидает многое", — сказал он.Лидер ОАЭ также отметил, что страны сотрудничают в разных отраслях и выразил надежду на укрепление отношений.Он обратил внимание на культурные связи и заявил, что два государства связывает очень многое, например, культура, традиции, менталитет и "это очень прочный мост".Президент ОАЭ подчеркнул, что даже географически две страны находятся относительно близко: время его полета в Москву составило 4,5 часа.Кроме того, он выразил настрой на развитие двусторонних отношений укрепление того "моста", который есть на данный момент.
https://1prime.ru/20241020/turizm-852287073.html
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/14/852287598_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_45107f032df96effa5c53a3b3482b468.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оаэ, международное сотрудничество
РОССИЯ, ОАЭ, международное сотрудничество
20:46 20.10.2024 (обновлено: 20:54 20.10.2024)
 
Президент ОАЭ оценил перспективы сотрудничества с Россией

Президент ОАЭ заявил, что видит большие перспективы сотрудничества с Россией

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - ПРАЙМ. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что видит большие перспективы в сотрудничестве между Москвой и Абу-Даби.
"Вы упомянули о том, что товарооборот между нашими странами за последнее время не достиг того уровня, какой мы хотели. Но мой визит в Россию — большое доказательство того, что нас и впереди ожидает многое", — сказал он.
Лидер ОАЭ также отметил, что страны сотрудничают в разных отраслях и выразил надежду на укрепление отношений.
Он обратил внимание на культурные связи и заявил, что два государства связывает очень многое, например, культура, традиции, менталитет и "это очень прочный мост".
Президент ОАЭ подчеркнул, что даже географически две страны находятся относительно близко: время его полета в Москву составило 4,5 часа.
Кроме того, он выразил настрой на развитие двусторонних отношений укрепление того "моста", который есть на данный момент.
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
Путин заявил о росте туризма между Россией и ОАЭ
20:31
 
РОССИЯОАЭмеждународное сотрудничество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала