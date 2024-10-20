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Президент ОАЭ оценил перспективы сотрудничества с Россией
Президент ОАЭ оценил перспективы сотрудничества с Россией - 20.10.2024, ПРАЙМ
Президент ОАЭ оценил перспективы сотрудничества с Россией
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что видит большие перспективы в сотрудничестве между... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T20:46+0300
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - ПРАЙМ. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что видит большие перспективы в сотрудничестве между Москвой и Абу-Даби. "Вы упомянули о том, что товарооборот между нашими странами за последнее время не достиг того уровня, какой мы хотели. Но мой визит в Россию — большое доказательство того, что нас и впереди ожидает многое", — сказал он.Лидер ОАЭ также отметил, что страны сотрудничают в разных отраслях и выразил надежду на укрепление отношений.Он обратил внимание на культурные связи и заявил, что два государства связывает очень многое, например, культура, традиции, менталитет и "это очень прочный мост".Президент ОАЭ подчеркнул, что даже географически две страны находятся относительно близко: время его полета в Москву составило 4,5 часа.Кроме того, он выразил настрой на развитие двусторонних отношений укрепление того "моста", который есть на данный момент.
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россия, оаэ, международное сотрудничество
РОССИЯ, ОАЭ, международное сотрудничество
Президент ОАЭ оценил перспективы сотрудничества с Россией
Президент ОАЭ заявил, что видит большие перспективы сотрудничества с Россией
НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - ПРАЙМ. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что видит большие перспективы в сотрудничестве между Москвой и Абу-Даби.
"Вы упомянули о том, что товарооборот между нашими странами за последнее время не достиг того уровня, какой мы хотели. Но мой визит в Россию — большое доказательство того, что нас и впереди ожидает многое", — сказал он.
Лидер ОАЭ также отметил, что страны сотрудничают в разных отраслях и выразил надежду на укрепление отношений.
Он обратил внимание на культурные связи и заявил, что два государства связывает очень многое, например, культура, традиции, менталитет и "это очень прочный мост".
Президент ОАЭ подчеркнул, что даже географически две страны находятся относительно близко: время его полета в Москву составило 4,5 часа.
Кроме того, он выразил настрой на развитие двусторонних отношений укрепление того "моста", который есть на данный момент.
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