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Врач объяснил, чем опасен сидячий образ

Врач объяснил, чем опасен сидячий образ - 20.10.2024, ПРАЙМ

Врач объяснил, чем опасен сидячий образ

Сидячий образ жизни – одна из основных причин дегенеративных изменений в опорно-двигательном аппарате. Он провоцирует ряд проблем: от боли в пояснице до... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T03:03+0300

2024-10-20T03:03+0300

2024-10-20T03:03+0300

эксклюзив

врач

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сидячий образ жизни – одна из основных причин дегенеративных изменений в опорно-двигательном аппарате. Он провоцирует ряд проблем: от боли в пояснице до серьезных заболеваний, таких как грыжи межпозвоночных дисков. Об этом рассказал агентству “Прайм" Абдула Гаджимурадов, травматолог-ортопед, заведующий хирургическим отделением клиники "Будь Здоров" на Сретенке.В положении сидя мышцы спины, ягодиц и бедер ослабляются, а суставы теряют подвижность. "Это ухудшает кровоснабжение и питание тканей, что в долгосрочной перспективе может привести к деструктивным изменениям в позвоночнике и суставах", - предупреждает врач.Он объяснил, что при длительном сидении позвоночник испытывает повышенную компрессию, что увеличивает риск грыж и протрузий дисков.Также развиваются застойные явления в тазобедренных и коленных суставах, что может стать причиной артроза."У людей, проводящих много времени сидя, часто развиваются хронические боли в спине, шее, и плечах, из-за неправильного распределения нагрузки и мышечного дисбаланса", - говорит травматолог-ортопед.Если времени на полноценные тренировки нет, врач рекомендует хотя бы каждый час делать простые упражнения прямо на рабочем месте.Встаньте у стола и чередуйте подъемы на носки и пятки. Это стимулирует кровообращение и укрепляет мышцы ног.Аккуратно наклоняйте голову вперед, назад и в стороны, чтобы снять напряжение с мышц шеи и плеч.Также, сидя на стуле, поверните корпус влево и вправо, удерживая спину прямой. Это поможет поддержать подвижность позвоночника.Полезны также легкие приседания с опорой на стул. Это укрепит мышцы бедер и ягодиц."Даже такие незначительные активности помогут снизить негативные последствия сидячего образа жизни", - заверил Абдула Гаджимурадов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, врач