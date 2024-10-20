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Уже с 1 января: в России меняются правила индексации пенсий - 20.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241020/pensiya-852254796.html
Уже с 1 января: в России меняются правила индексации пенсий
Уже с 1 января: в России меняются правила индексации пенсий - 20.10.2024, ПРАЙМ
Уже с 1 января: в России меняются правила индексации пенсий
Правила индексации пенсий в очередной раз меняются – вместо ожидаемого ранее двойного повышения будет одно, но сразу с января и на максимальные 7,3%. С одной... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T02:02+0300
2024-10-20T02:02+0300
экономика
эксклюзив
пенсии
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Правила индексации пенсий в очередной раз меняются – вместо ожидаемого ранее двойного повышения будет одно, но сразу с января и на максимальные 7,3%. С одной стороны, это означает, что пенсионеры начнут получать больше прямо с начала года, с другой – может разогнать инфляцию, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.С 1 января 2025 года российским пенсионерам проиндексируют пенсию на 7,3%. Это прописано в проекте федерального бюджета, внесенного на рассмотрение в Госдуму. Ранее ожидалось, что индексация пройдет дважды в год – с 1 февраля и 1 апреля. Однако это было решено отложить.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо сложившейся практике в последние годы пенсии и социальные пособия индексируются на размер официальной инфляции. Наступающий 2025 год не станет исключением, так как по статистике продовольственные товары подорожали с начала 2024 года на 6%, лекарства по отдельным группам на 20%, то же касается коммунальных платежей, рассказал экономист."Правительство ищет баланс между реальными доходами граждан и уровнем инфляции. Объем денежных средств, выделяемый на социальные выплаты, огромен. Из этого следует, что увеличение этого объема даже на 4-5% станет нагрузкой на бюджет", - рассуждает он.Но, как известно, у каждой медали две стороны. В случае январской индексации пенсионеры начнут получать повышенные выплаты сразу, а это означает увеличение дохода. Однако тот факт, что на руках у населения окажется больше средств, которые можно направить на потребление, заставить торговлю подтянуть цены. Речь идет как об основных продуктах питания, так и о медикаментах."При низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, обусловленной мораторием на проверки бизнеса, "заработать на моменте постараются все", - заключил Арский.
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эксклюзив, пенсии
Экономика, Эксклюзив, Пенсии
02:02 20.10.2024
 
Уже с 1 января: в России меняются правила индексации пенсий

Эксперт Арский: вместо ожидаемого ранее двойного повышения пенсии будет одно

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Правила индексации пенсий в очередной раз меняются – вместо ожидаемого ранее двойного повышения будет одно, но сразу с января и на максимальные 7,3%. С одной стороны, это означает, что пенсионеры начнут получать больше прямо с начала года, с другой – может разогнать инфляцию, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.
С 1 января 2025 года российским пенсионерам проиндексируют пенсию на 7,3%. Это прописано в проекте федерального бюджета, внесенного на рассмотрение в Госдуму. Ранее ожидалось, что индексация пройдет дважды в год – с 1 февраля и 1 апреля. Однако это было решено отложить.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По сложившейся практике в последние годы пенсии и социальные пособия индексируются на размер официальной инфляции. Наступающий 2025 год не станет исключением, так как по статистике продовольственные товары подорожали с начала 2024 года на 6%, лекарства по отдельным группам на 20%, то же касается коммунальных платежей, рассказал экономист.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
Пенсии в России могут проиндексировать на 7,3 процента, сообщили в Госдуме
1 октября, 16:54
"Правительство ищет баланс между реальными доходами граждан и уровнем инфляции. Объем денежных средств, выделяемый на социальные выплаты, огромен. Из этого следует, что увеличение этого объема даже на 4-5% станет нагрузкой на бюджет", - рассуждает он.
Но, как известно, у каждой медали две стороны. В случае январской индексации пенсионеры начнут получать повышенные выплаты сразу, а это означает увеличение дохода. Однако тот факт, что на руках у населения окажется больше средств, которые можно направить на потребление, заставить торговлю подтянуть цены. Речь идет как об основных продуктах питания, так и о медикаментах.
"При низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, обусловленной мораторием на проверки бизнеса, "заработать на моменте постараются все", - заключил Арский.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
Эксперт рассказала, кому ожидать повышение пенсии в ноябре
10 октября, 05:55
 
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