https://1prime.ru/20241020/pensiya-852254796.html

Уже с 1 января: в России меняются правила индексации пенсий

Уже с 1 января: в России меняются правила индексации пенсий - 20.10.2024, ПРАЙМ

Уже с 1 января: в России меняются правила индексации пенсий

Правила индексации пенсий в очередной раз меняются – вместо ожидаемого ранее двойного повышения будет одно, но сразу с января и на максимальные 7,3%. С одной... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T02:02+0300

2024-10-20T02:02+0300

2024-10-20T02:02+0300

экономика

эксклюзив

пенсии

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_b9bfe01357fbd2602dd99da143186e9d.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Правила индексации пенсий в очередной раз меняются – вместо ожидаемого ранее двойного повышения будет одно, но сразу с января и на максимальные 7,3%. С одной стороны, это означает, что пенсионеры начнут получать больше прямо с начала года, с другой – может разогнать инфляцию, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.С 1 января 2025 года российским пенсионерам проиндексируют пенсию на 7,3%. Это прописано в проекте федерального бюджета, внесенного на рассмотрение в Госдуму. Ранее ожидалось, что индексация пройдет дважды в год – с 1 февраля и 1 апреля. Однако это было решено отложить.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо сложившейся практике в последние годы пенсии и социальные пособия индексируются на размер официальной инфляции. Наступающий 2025 год не станет исключением, так как по статистике продовольственные товары подорожали с начала 2024 года на 6%, лекарства по отдельным группам на 20%, то же касается коммунальных платежей, рассказал экономист."Правительство ищет баланс между реальными доходами граждан и уровнем инфляции. Объем денежных средств, выделяемый на социальные выплаты, огромен. Из этого следует, что увеличение этого объема даже на 4-5% станет нагрузкой на бюджет", - рассуждает он.Но, как известно, у каждой медали две стороны. В случае январской индексации пенсионеры начнут получать повышенные выплаты сразу, а это означает увеличение дохода. Однако тот факт, что на руках у населения окажется больше средств, которые можно направить на потребление, заставить торговлю подтянуть цены. Речь идет как об основных продуктах питания, так и о медикаментах."При низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, обусловленной мораторием на проверки бизнеса, "заработать на моменте постараются все", - заключил Арский.

https://1prime.ru/20241001/pensii-851896085.html

https://1prime.ru/20241010/pensiya-852094986.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, пенсии