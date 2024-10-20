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"Захват власти": на Западе предупредили о планах по "перевороту" в ЕК
"Захват власти": на Западе предупредили о планах по "перевороту" в ЕК - 20.10.2024, ПРАЙМ
"Захват власти": на Западе предупредили о планах по "перевороту" в ЕК
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена провести переворот. Для этого она расширяет полномочия ЕК и стремится превратить ее в наднациональный орган,... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T07:04+0300
2024-10-20T07:04+0300
2024-10-20T07:04+0300
политика
ек
урсула фон дер ляйен
переворот
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена провести переворот. Для этого она расширяет полномочия ЕК и стремится превратить ее в наднациональный орган, рассказал колумнист портала UnHerd Томас Фази.Журналист отметил, что в своей схеме Фон дер Ляйен сделала все, чтобы ни один человек за исключением нее самой не смог получить полную власть и повлиять на работу органа. Таким образом политик намерена осуществить "беспрецедентный наднациональный захват власти".Фази объяснил, что такие процессы происходят в комиссии уже в течение пятнадцати лет. Для усиления собственного влияния глава ЕК использовала в том числе европейские кризисы и региональные столкновения. В итоге власть стала фактически "наднациональной", а внешняя политика полностью совпала с курсом Североатлантического альянса и Штатов.Журналист заметил, что Фон дер Ляйен также намерена реформировать бюджетную систему Евросоюза, сделав ее полностью централизованной. "Переизбрание Фон дер Ляйен на пост главы ЕК приблизит Евросоюз к самой зловещей и беспокойной фазе его существования", - резюмировал эксперт.
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ек, урсула фон дер ляйен, переворот
Политика, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, переворот
"Захват власти": на Западе предупредили о планах по "перевороту" в ЕК
UnHerd: фон дер Ляйен планирует устроить переворот в Еврокомиссии
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена провести переворот. Для этого она расширяет полномочия ЕК и стремится превратить ее в наднациональный орган, рассказал колумнист портала UnHerd
Томас Фази.
Журналист отметил, что в своей схеме Фон дер Ляйен сделала все, чтобы ни один человек за исключением нее самой не смог получить полную власть и повлиять на работу органа. Таким образом политик намерена осуществить "беспрецедентный наднациональный захват власти".
Фази объяснил, что такие процессы происходят в комиссии уже в течение пятнадцати лет. Для усиления собственного влияния глава ЕК использовала в том числе европейские кризисы и региональные столкновения. В итоге власть стала фактически "наднациональной", а внешняя политика полностью совпала с курсом Североатлантического альянса и Штатов.
Журналист заметил, что Фон дер Ляйен также намерена реформировать бюджетную систему Евросоюза, сделав ее полностью централизованной. "Переизбрание Фон дер Ляйен на пост главы ЕК приблизит Евросоюз к самой зловещей и беспокойной фазе его существования", - резюмировал эксперт.
Страны G7 намерены продолжать оказывать помощь Украине