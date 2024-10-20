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Эксперт назвал наиболее перспективные страны для экспорта СУГов из России

Эксперт назвал наиболее перспективные страны для экспорта СУГов из России - 20.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал наиболее перспективные страны для экспорта СУГов из России

КНР, Турция и страны Центральной Азии остаются наиболее перспективными направлениями для экспорта сжиженных углеводородных газов (СУГов) из России, считает... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T09:16+0300

2024-10-20T09:16+0300

2024-10-20T09:16+0300

энергетика

суг

россия

экспорт

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. КНР, Турция и страны Центральной Азии остаются наиболее перспективными направлениями для экспорта сжиженных углеводородных газов (СУГов) из России, считает старший консультант исследовательской группы "Петромаркет" Александра Зубачева. Эксперт объяснила, что страны Центральной Азии нарастили импорт российских СУГов для нефтехимической промышленности. Кроме того, в них растет спрос на автогаз.При этом, отметила Зубачева, на сегодняшний день остаются некоторые барьеры, которые мешают наращиванию поставок в Китай и Турцию. Так, затруднены отгрузки в Турцию через порты Черного моря. Поставкам же в Китай препятствует отдаленность рынка от российских производителей и недостаточная развитость приграничной инфраструктуры.

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суг, россия, экспорт