https://1prime.ru/20241020/perspektiva-852280895.html
Эксперт назвал наиболее перспективные страны для экспорта СУГов из России
Эксперт назвал наиболее перспективные страны для экспорта СУГов из России - 20.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал наиболее перспективные страны для экспорта СУГов из России
КНР, Турция и страны Центральной Азии остаются наиболее перспективными направлениями для экспорта сжиженных углеводородных газов (СУГов) из России, считает... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T09:16+0300
2024-10-20T09:16+0300
2024-10-20T09:16+0300
энергетика
суг
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экспорт
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. КНР, Турция и страны Центральной Азии остаются наиболее перспективными направлениями для экспорта сжиженных углеводородных газов (СУГов) из России, считает старший консультант исследовательской группы "Петромаркет" Александра Зубачева. Эксперт объяснила, что страны Центральной Азии нарастили импорт российских СУГов для нефтехимической промышленности. Кроме того, в них растет спрос на автогаз.При этом, отметила Зубачева, на сегодняшний день остаются некоторые барьеры, которые мешают наращиванию поставок в Китай и Турцию. Так, затруднены отгрузки в Турцию через порты Черного моря. Поставкам же в Китай препятствует отдаленность рынка от российских производителей и недостаточная развитость приграничной инфраструктуры.
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суг, россия, экспорт
Энергетика, СУГ, РОССИЯ, экспорт
Эксперт назвал наиболее перспективные страны для экспорта СУГов из России
Зубачева: Турция и Китай наиболее перспективны для сжиженных углеводородных газов из РФ
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. КНР, Турция и страны Центральной Азии остаются наиболее перспективными направлениями для экспорта сжиженных углеводородных газов (СУГов) из России, считает старший консультант исследовательской группы "Петромаркет" Александра Зубачева.
Эксперт объяснила, что страны Центральной Азии нарастили импорт российских СУГов для нефтехимической промышленности. Кроме того, в них растет спрос на автогаз.
При этом, отметила Зубачева, на сегодняшний день остаются некоторые барьеры, которые мешают наращиванию поставок в Китай и Турцию. Так, затруднены отгрузки в Турцию через порты Черного моря. Поставкам же в Китай препятствует отдаленность рынка от российских производителей и недостаточная развитость приграничной инфраструктуры.
Россия сократила поставки СПГ в Китай почти на 3 процента за девять месяцев