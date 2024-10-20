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Эксперт рассказал, почему БРИКС не сможет создать "единую валюту" - 20.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241020/platezhi-852278991.html
Эксперт рассказал, почему БРИКС не сможет создать "единую валюту"
Эксперт рассказал, почему БРИКС не сможет создать "единую валюту" - 20.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, почему БРИКС не сможет создать "единую валюту"
Создание "единой валюты БРИКС", которая заменит национальные валюты стран в расчетах в ближайшем будущем маловероятно, однако есть высокая тенденция к созданию... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T05:19+0300
2024-10-20T05:19+0300
экономика
брикс
единая валюта брикс
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ТОКИО, 20 окт – ПРАЙМ, Екатерина Плясункова. Создание "единой валюты БРИКС", которая заменит национальные валюты стран в расчетах в ближайшем будущем маловероятно, однако есть высокая тенденция к созданию механизмов, не имеющих зависимость от доллара и SWIFT, считает директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо. "Источником силы G7 являлись военная мощь, экономическая мощь и ключевые валюты (доллар и евро)", - заявил эксперт. Он также объяснил, что замена на единую валюту невозможна из-за разницы в уровне экономического развития стран-участниц.При этом профессор допускает отход от доллара и платежной системы SWIFT. "Следует отметить, что польза от таких механизмов может существенно различаться для разных стран", - предупредил Кумо. Он подчеркнул, что для некоторых стран, имеющих большой товарооборот с государствами "Большой семерки", подобные механизмы могут являться страховкой в непредвиденных ситуациях. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
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брикс, единая валюта брикс
Экономика, БРИКС, единая валюта БРИКС
05:19 20.10.2024
 
Эксперт рассказал, почему БРИКС не сможет создать "единую валюту"

Кумо: БРИКС может создать платежные механизмы, которые не зависят от доллара

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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ТОКИО, 20 окт – ПРАЙМ, Екатерина Плясункова. Создание "единой валюты БРИКС", которая заменит национальные валюты стран в расчетах в ближайшем будущем маловероятно, однако есть высокая тенденция к созданию механизмов, не имеющих зависимость от доллара и SWIFT, считает директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо.
"Источником силы G7 являлись военная мощь, экономическая мощь и ключевые валюты (доллар и евро)", - заявил эксперт. Он также объяснил, что замена на единую валюту невозможна из-за разницы в уровне экономического развития стран-участниц.
При этом профессор допускает отход от доллара и платежной системы SWIFT.
"Следует отметить, что польза от таких механизмов может существенно различаться для разных стран", - предупредил Кумо. Он подчеркнул, что для некоторых стран, имеющих большой товарооборот с государствами "Большой семерки", подобные механизмы могут являться страховкой в непредвиденных ситуациях.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
Эксперты оценили влияние расширения БРИКС на рынок нефти и газа
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ЭкономикаБРИКСединая валюта БРИКС
 
 
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