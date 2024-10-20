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Эксперт рассказал, почему БРИКС не сможет создать "единую валюту"

Эксперт рассказал, почему БРИКС не сможет создать "единую валюту" - 20.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему БРИКС не сможет создать "единую валюту"

Создание "единой валюты БРИКС", которая заменит национальные валюты стран в расчетах в ближайшем будущем маловероятно, однако есть высокая тенденция к созданию... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T05:19+0300

2024-10-20T05:19+0300

2024-10-20T05:19+0300

экономика

брикс

единая валюта брикс

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ТОКИО, 20 окт – ПРАЙМ, Екатерина Плясункова. Создание "единой валюты БРИКС", которая заменит национальные валюты стран в расчетах в ближайшем будущем маловероятно, однако есть высокая тенденция к созданию механизмов, не имеющих зависимость от доллара и SWIFT, считает директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо. "Источником силы G7 являлись военная мощь, экономическая мощь и ключевые валюты (доллар и евро)", - заявил эксперт. Он также объяснил, что замена на единую валюту невозможна из-за разницы в уровне экономического развития стран-участниц.При этом профессор допускает отход от доллара и платежной системы SWIFT. "Следует отметить, что польза от таких механизмов может существенно различаться для разных стран", - предупредил Кумо. Он подчеркнул, что для некоторых стран, имеющих большой товарооборот с государствами "Большой семерки", подобные механизмы могут являться страховкой в непредвиденных ситуациях. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.

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