https://1prime.ru/20241020/platezhi-852283556.html

Мантуров рассказал, в какой валюте проходят платежи между РФ и Индонезией

Мантуров рассказал, в какой валюте проходят платежи между РФ и Индонезией - 20.10.2024, ПРАЙМ

Мантуров рассказал, в какой валюте проходят платежи между РФ и Индонезией

Половина расчетов между Индонезией и Россией производится вне долларов и евро, кроме того, центральные банки стран планируют возобновить более тесное... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T13:48+0300

2024-10-20T13:48+0300

2024-10-20T13:48+0300

экономика

россия

индонезия

платежи

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ДЖАКАРТА, 20 окт - ПРАЙМ. Половина расчетов между Индонезией и Россией производится вне долларов и евро, кроме того, центральные банки стран планируют возобновить более тесное взаимодействие, сообщил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Могу сказать, что уже 50% платежей осуществляется вне долларов и евро, но при этом договорились о том, что центральные банки должны возобновить более тесные взаимодействия для того, чтобы расширить форматы и формы оплат, включая валюты дружественных стран, ну и, собственно, пара рубль и индонезийская рупия", — сказал он. Ранее Мантуров сообщил журналистам, что объем торговли между Россией и Индонезией по итогам текущего года ожидается не меньше показателя прошлого года.

https://1prime.ru/20241020/torgovlya-852283186.html

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россия, индонезия, платежи