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Мантуров рассказал, в какой валюте проходят платежи между РФ и Индонезией - 20.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мантуров рассказал, в какой валюте проходят платежи между РФ и Индонезией
Мантуров рассказал, в какой валюте проходят платежи между РФ и Индонезией - 20.10.2024, ПРАЙМ
Мантуров рассказал, в какой валюте проходят платежи между РФ и Индонезией
Половина расчетов между Индонезией и Россией производится вне долларов и евро, кроме того, центральные банки стран планируют возобновить более тесное... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T13:48+0300
2024-10-20T13:48+0300
экономика
россия
индонезия
платежи
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ДЖАКАРТА, 20 окт - ПРАЙМ. Половина расчетов между Индонезией и Россией производится вне долларов и евро, кроме того, центральные банки стран планируют возобновить более тесное взаимодействие, сообщил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Могу сказать, что уже 50% платежей осуществляется вне долларов и евро, но при этом договорились о том, что центральные банки должны возобновить более тесные взаимодействия для того, чтобы расширить форматы и формы оплат, включая валюты дружественных стран, ну и, собственно, пара рубль и индонезийская рупия", — сказал он. Ранее Мантуров сообщил журналистам, что объем торговли между Россией и Индонезией по итогам текущего года ожидается не меньше показателя прошлого года.
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россия, индонезия, платежи
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, платежи
13:48 20.10.2024
 
Мантуров рассказал, в какой валюте проходят платежи между РФ и Индонезией

Мантуров: половина платежей между РФ и Индонезией осуществляется вне долларов и евро

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . POOL
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ДЖАКАРТА, 20 окт - ПРАЙМ. Половина расчетов между Индонезией и Россией производится вне долларов и евро, кроме того, центральные банки стран планируют возобновить более тесное взаимодействие, сообщил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Могу сказать, что уже 50% платежей осуществляется вне долларов и евро, но при этом договорились о том, что центральные банки должны возобновить более тесные взаимодействия для того, чтобы расширить форматы и формы оплат, включая валюты дружественных стран, ну и, собственно, пара рубль и индонезийская рупия", — сказал он.
Ранее Мантуров сообщил журналистам, что объем торговли между Россией и Индонезией по итогам текущего года ожидается не меньше показателя прошлого года.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
Мантуров оценил объем торговли Индонезии и России по итогам 2024 года
13:16
 
ЭкономикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯплатежи
 
 
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