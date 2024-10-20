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Мантуров рассказал, в какой валюте проходят платежи между РФ и Индонезией
Мантуров рассказал, в какой валюте проходят платежи между РФ и Индонезией - 20.10.2024, ПРАЙМ
Мантуров рассказал, в какой валюте проходят платежи между РФ и Индонезией
Половина расчетов между Индонезией и Россией производится вне долларов и евро, кроме того, центральные банки стран планируют возобновить более тесное... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T13:48+0300
2024-10-20T13:48+0300
2024-10-20T13:48+0300
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ДЖАКАРТА, 20 окт - ПРАЙМ. Половина расчетов между Индонезией и Россией производится вне долларов и евро, кроме того, центральные банки стран планируют возобновить более тесное взаимодействие, сообщил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Могу сказать, что уже 50% платежей осуществляется вне долларов и евро, но при этом договорились о том, что центральные банки должны возобновить более тесные взаимодействия для того, чтобы расширить форматы и формы оплат, включая валюты дружественных стран, ну и, собственно, пара рубль и индонезийская рупия", — сказал он. Ранее Мантуров сообщил журналистам, что объем торговли между Россией и Индонезией по итогам текущего года ожидается не меньше показателя прошлого года.
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россия, индонезия, платежи
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, платежи
Мантуров рассказал, в какой валюте проходят платежи между РФ и Индонезией
Мантуров: половина платежей между РФ и Индонезией осуществляется вне долларов и евро
ДЖАКАРТА, 20 окт - ПРАЙМ. Половина расчетов между Индонезией и Россией производится вне долларов и евро, кроме того, центральные банки стран планируют возобновить более тесное взаимодействие, сообщил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Могу сказать, что уже 50% платежей осуществляется вне долларов и евро, но при этом договорились о том, что центральные банки должны возобновить более тесные взаимодействия для того, чтобы расширить форматы и формы оплат, включая валюты дружественных стран, ну и, собственно, пара рубль и индонезийская рупия", — сказал он.
Ранее Мантуров сообщил журналистам, что объем торговли между Россией и Индонезией по итогам текущего года ожидается не меньше показателя прошлого года.
Мантуров оценил объем торговли Индонезии и России по итогам 2024 года