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Россия нарастит объемы поставки сельхозпродукции в Индонезию - 20.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия нарастит объемы поставки сельхозпродукции в Индонезию
Россия нарастит объемы поставки сельхозпродукции в Индонезию - 20.10.2024, ПРАЙМ
Россия нарастит объемы поставки сельхозпродукции в Индонезию
Россия планирует наращивать объемы экспорта сельскохозяйственной продукции в Индонезию, в текущем году уже наблюдается рост поставок зерна, рассказал... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T13:14+0300
2024-10-20T13:14+0300
экономика
денис мантуров
сельхозпродукция
индонезия
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ДЖАКАРТА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия планирует наращивать объемы экспорта сельскохозяйственной продукции в Индонезию, в текущем году уже наблюдается рост поставок зерна, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы бесперебойно начали поставки разных видов продукции, это и сельхознаправление - зерно. Какое-то количество лет была пауза. Сейчас Россия вернулась на прежние объемы. Я думаю, что этот объем будет наращиваться, это почти 1,5 миллиона тонн за прошлый год. В этом году мы тоже увидим определенный рост", — сказал он. Мантуров отметил, что на сегодня Россия занимает около 10% рынка зерновых культур в Индонезии. Кроме расширения поставок зерновых культур страны ведут переговоры о поставках российской мясной продукции.
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денис мантуров, сельхозпродукция, индонезия
Экономика, Денис Мантуров, сельхозпродукция, ИНДОНЕЗИЯ
13:14 20.10.2024
 
Россия нарастит объемы поставки сельхозпродукции в Индонезию

Мантуров: РФ планирует нарастить объемы поставки сельхозпродукции в Индонезию

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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ДЖАКАРТА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия планирует наращивать объемы экспорта сельскохозяйственной продукции в Индонезию, в текущем году уже наблюдается рост поставок зерна, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы бесперебойно начали поставки разных видов продукции, это и сельхознаправление - зерно. Какое-то количество лет была пауза. Сейчас Россия вернулась на прежние объемы. Я думаю, что этот объем будет наращиваться, это почти 1,5 миллиона тонн за прошлый год. В этом году мы тоже увидим определенный рост", — сказал он.
Мантуров отметил, что на сегодня Россия занимает около 10% рынка зерновых культур в Индонезии. Кроме расширения поставок зерновых культур страны ведут переговоры о поставках российской мясной продукции.
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ЭкономикаДенис МантуровсельхозпродукцияИНДОНЕЗИЯ
 
 
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