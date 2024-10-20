https://1prime.ru/20241020/postavki-852283073.html

Россия нарастит объемы поставки сельхозпродукции в Индонезию

Россия нарастит объемы поставки сельхозпродукции в Индонезию - 20.10.2024, ПРАЙМ

Россия нарастит объемы поставки сельхозпродукции в Индонезию

Россия планирует наращивать объемы экспорта сельскохозяйственной продукции в Индонезию, в текущем году уже наблюдается рост поставок зерна, рассказал... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T13:14+0300

2024-10-20T13:14+0300

2024-10-20T13:14+0300

экономика

денис мантуров

сельхозпродукция

индонезия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160004_0:88:3024:1789_1920x0_80_0_0_7dd0746b5c5b19a9f7eb482c479dfe9a.jpg

ДЖАКАРТА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия планирует наращивать объемы экспорта сельскохозяйственной продукции в Индонезию, в текущем году уже наблюдается рост поставок зерна, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы бесперебойно начали поставки разных видов продукции, это и сельхознаправление - зерно. Какое-то количество лет была пауза. Сейчас Россия вернулась на прежние объемы. Я думаю, что этот объем будет наращиваться, это почти 1,5 миллиона тонн за прошлый год. В этом году мы тоже увидим определенный рост", — сказал он. Мантуров отметил, что на сегодня Россия занимает около 10% рынка зерновых культур в Индонезии. Кроме расширения поставок зерновых культур страны ведут переговоры о поставках российской мясной продукции.

https://1prime.ru/20241020/zadacha-852281317.html

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

денис мантуров, сельхозпродукция, индонезия