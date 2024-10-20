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"Сумасшедшие вопросы": Маск оценил шансы падения ракеты на акул и китов - 20.10.2024, ПРАЙМ
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"Сумасшедшие вопросы": Маск оценил шансы падения ракеты на акул и китов
"Сумасшедшие вопросы": Маск оценил шансы падения ракеты на акул и китов - 20.10.2024, ПРАЙМ
"Сумасшедшие вопросы": Маск оценил шансы падения ракеты на акул и китов
Космическая компания SpaceX перед запуском своей ракеты Starship была вынуждена провести анализ вероятности падения корабля на акул и китов, рассказал владелец... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T06:06+0300
2024-10-20T06:06+0300
илон маск
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Космическая компания SpaceX перед запуском своей ракеты Starship была вынуждена провести анализ вероятности падения корабля на акул и китов, рассказал владелец компании американский миллиардер Илон Маск. "И я типа: океан большой, знаете, акул много, это не является невозможным, но это крайне маловероятно", - объяснил Маск в ходе своего выступления на митинге в поддержку кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.Бизнесмен отметил, что исследование было успешно проведено и он предоставил властям полученные результаты, однако сам процесс напомнил Маску "комедийную сцену". Сразу после акул американские власти обеспокоились судьбами китов."Это как "Пункт назначения: китовая версия". Это была судьба кита", - отметил Маск, добавив, что вероятность падения ракеты настолько мала, что подобное стечение обстоятельств было бы предначертанными киту событиями. Предприниматель также посетовал, что даже после проведения двух исследований, посвященных китам и акулам, американские власти не успокоились со своими "сумасшедшими вопросами".
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илон маск, spacex
Илон Маск, SpaceX
06:06 20.10.2024
 
"Сумасшедшие вопросы": Маск оценил шансы падения ракеты на акул и китов

Маск: власти США заставили SpaceX изучить вероятность падения ракеты на акул и китов

© РИА Новости . Зорин А. | Перейти в медиабанк%кит
%кит - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Зорин А.
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Космическая компания SpaceX перед запуском своей ракеты Starship была вынуждена провести анализ вероятности падения корабля на акул и китов, рассказал владелец компании американский миллиардер Илон Маск.
"И я типа: океан большой, знаете, акул много, это не является невозможным, но это крайне маловероятно", - объяснил Маск в ходе своего выступления на митинге в поддержку кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.
Бизнесмен отметил, что исследование было успешно проведено и он предоставил властям полученные результаты, однако сам процесс напомнил Маску "комедийную сцену". Сразу после акул американские власти обеспокоились судьбами китов.
"Это как "Пункт назначения: китовая версия". Это была судьба кита", - отметил Маск, добавив, что вероятность падения ракеты настолько мала, что подобное стечение обстоятельств было бы предначертанными киту событиями. Предприниматель также посетовал, что даже после проведения двух исследований, посвященных китам и акулам, американские власти не успокоились со своими "сумасшедшими вопросами".
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