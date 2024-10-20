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Израиль обвинил руководство ХАМАС в роскоши на фоне бедности жителей Газы
Израиль обвинил руководство ХАМАС в роскоши на фоне бедности жителей Газы - 20.10.2024, ПРАЙМ
Израиль обвинил руководство ХАМАС в роскоши на фоне бедности жителей Газы
Власти Израиля рассказали, что жена погибшего главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара была найдена с сумкой за 32 тысячи долларов. Такой аксессуар супруга... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T07:30+0300
2024-10-20T07:30+0300
2024-10-20T07:30+0300
хамас
роскошь
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Власти Израиля рассказали, что жена погибшего главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара была найдена с сумкой за 32 тысячи долларов. Такой аксессуар супруга лидера группировки носила, несмотря на бедность населения."Жена Синвара, запечатленная на этой фотографии, пробиралась к туннелям в ночь перед 7 октября (2023 года - прим. ред.), сжимая в руках сумку Hermes Birkin стоимостью 32 тысячи долларов!", - следует из публикации Израиля в социальной сети X. Представители также отметили, что семьи палестинских лидеров не отказывают себе в роскоши даже в условиях военных конфликтов.Специалисты оценили модель сумки, изображенной на фотографии. Стало известно, что она сделана из натуральной кожи и куплена во Франции. В рублях ее стоимость составляет около трех миллионов.
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хамас, роскошь
Израиль обвинил руководство ХАМАС в роскоши на фоне бедности жителей Газы
В Израиле утверждают, что жену погибшего Синвара видели с туннелях с сумкой за $32 тысяч
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Власти Израиля рассказали, что жена погибшего главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара была найдена с сумкой за 32 тысячи долларов. Такой аксессуар супруга лидера группировки носила, несмотря на бедность населения.
"Жена Синвара, запечатленная на этой фотографии, пробиралась к туннелям в ночь перед 7 октября (2023 года - прим. ред.), сжимая в руках сумку Hermes Birkin стоимостью 32 тысячи долларов!", - следует из публикации Израиля в социальной сети X. Представители также отметили, что семьи палестинских лидеров не отказывают себе в роскоши даже в условиях военных конфликтов.
Специалисты оценили модель сумки, изображенной на фотографии. Стало известно, что она сделана из натуральной кожи и куплена во Франции. В рублях ее стоимость составляет около трех миллионов.
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