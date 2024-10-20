https://1prime.ru/20241020/roskosh-852280319.html

Израиль обвинил руководство ХАМАС в роскоши на фоне бедности жителей Газы

Израиль обвинил руководство ХАМАС в роскоши на фоне бедности жителей Газы - 20.10.2024, ПРАЙМ

Израиль обвинил руководство ХАМАС в роскоши на фоне бедности жителей Газы

Власти Израиля рассказали, что жена погибшего главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара была найдена с сумкой за 32 тысячи долларов. Такой аксессуар супруга... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T07:30+0300

2024-10-20T07:30+0300

2024-10-20T07:30+0300

хамас

роскошь

https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e45a63a1a25e1f37295838163179728.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Власти Израиля рассказали, что жена погибшего главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара была найдена с сумкой за 32 тысячи долларов. Такой аксессуар супруга лидера группировки носила, несмотря на бедность населения."Жена Синвара, запечатленная на этой фотографии, пробиралась к туннелям в ночь перед 7 октября (2023 года - прим. ред.), сжимая в руках сумку Hermes Birkin стоимостью 32 тысячи долларов!", - следует из публикации Израиля в социальной сети X. Представители также отметили, что семьи палестинских лидеров не отказывают себе в роскоши даже в условиях военных конфликтов.Специалисты оценили модель сумки, изображенной на фотографии. Стало известно, что она сделана из натуральной кожи и куплена во Франции. В рублях ее стоимость составляет около трех миллионов.

https://1prime.ru/20241017/zoloto-852239462.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

хамас, роскошь