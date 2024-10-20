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В МИД рассказали, когда будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией
В МИД рассказали, когда будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией - 20.10.2024, ПРАЙМ
В МИД рассказали, когда будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией
С 1 января 2025 года абоненты России и Белоруссии смогут перейти на выгодные тарифы без роуминга на территории Союзного государства, рассказал директор второго... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T10:35+0300
2024-10-20T10:35+0300
2024-10-20T10:35+0300
союзное государство
россия
белоруссия
роуминг
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года абоненты России и Белоруссии смогут перейти на выгодные тарифы без роуминга на территории Союзного государства, рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. "Значение полной отмены роуминга в Союзном государстве понимают и в России, и в Белоруссии. Это позитивно скажется на развитии туризма и укреплении контактов между людьми", - добавил дипломат. Он также отметил, что в рамках улучшения связи между государствами была проведена большая работа, которая положительно отразилась на взаимном туризме граждан государств.Договоренности по вопросу создания тарифов, сопоставимых в мобильных сетях России и Белоруссии, были достигнуты в ходе заседания Группы высокого уровня Совмина Союзного государства 27 сентября в Минске, уточнил Полищук. "Сейчас профильные ведомства прорабатывают детали с телекоммуникационными компаниями", - резюмировал дипломат.
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союзное государство, россия, белоруссия, роуминг
Союзное государство, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, роуминг
В МИД рассказали, когда будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией
МИД: с 1 января 2025 года для российских и белорусских абонентов отменят роуминг
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года абоненты России и Белоруссии смогут перейти на выгодные тарифы без роуминга на территории Союзного государства, рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Значение полной отмены роуминга в Союзном государстве понимают и в России, и в Белоруссии. Это позитивно скажется на развитии туризма и укреплении контактов между людьми", - добавил дипломат.
Он также отметил, что в рамках улучшения связи между государствами была проведена большая работа, которая положительно отразилась на взаимном туризме граждан государств.
Договоренности по вопросу создания тарифов, сопоставимых в мобильных сетях России и Белоруссии, были достигнуты в ходе заседания Группы высокого уровня Совмина Союзного государства 27 сентября в Минске, уточнил Полищук. "Сейчас профильные ведомства прорабатывают детали с телекоммуникационными компаниями", - резюмировал дипломат.
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