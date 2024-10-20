Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД рассказали, когда будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией - 20.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241020/rouming-852281835.html
В МИД рассказали, когда будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией
В МИД рассказали, когда будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией - 20.10.2024, ПРАЙМ
В МИД рассказали, когда будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией
С 1 января 2025 года абоненты России и Белоруссии смогут перейти на выгодные тарифы без роуминга на территории Союзного государства, рассказал директор второго... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T10:35+0300
2024-10-20T10:35+0300
союзное государство
россия
белоруссия
роуминг
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/40/840444069_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_b83e5992ac2e75077bdedd84613825cc.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года абоненты России и Белоруссии смогут перейти на выгодные тарифы без роуминга на территории Союзного государства, рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. "Значение полной отмены роуминга в Союзном государстве понимают и в России, и в Белоруссии. Это позитивно скажется на развитии туризма и укреплении контактов между людьми", - добавил дипломат. Он также отметил, что в рамках улучшения связи между государствами была проведена большая работа, которая положительно отразилась на взаимном туризме граждан государств.Договоренности по вопросу создания тарифов, сопоставимых в мобильных сетях России и Белоруссии, были достигнуты в ходе заседания Группы высокого уровня Совмина Союзного государства 27 сентября в Минске, уточнил Полищук. "Сейчас профильные ведомства прорабатывают детали с телекоммуникационными компаниями", - резюмировал дипломат.
https://1prime.ru/20241020/dogovor-852281469.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/40/840444069_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bf8156aa9d364bd376d71e02afa506cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
союзное государство, россия, белоруссия, роуминг
Союзное государство, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, роуминг
10:35 20.10.2024
 
В МИД рассказали, когда будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией

МИД: с 1 января 2025 года для российских и белорусских абонентов отменят роуминг

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года абоненты России и Белоруссии смогут перейти на выгодные тарифы без роуминга на территории Союзного государства, рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Значение полной отмены роуминга в Союзном государстве понимают и в России, и в Белоруссии. Это позитивно скажется на развитии туризма и укреплении контактов между людьми", - добавил дипломат.
Он также отметил, что в рамках улучшения связи между государствами была проведена большая работа, которая положительно отразилась на взаимном туризме граждан государств.
Договоренности по вопросу создания тарифов, сопоставимых в мобильных сетях России и Белоруссии, были достигнуты в ходе заседания Группы высокого уровня Совмина Союзного государства 27 сентября в Минске, уточнил Полищук. "Сейчас профильные ведомства прорабатывают детали с телекоммуникационными компаниями", - резюмировал дипломат.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Минске - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
В МИД рассказали о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Минском
09:54
 
Союзное государствоРОССИЯБЕЛОРУССИЯроуминг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала