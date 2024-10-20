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Санду лидирует на выборах президента Молдавии
Санду лидирует на выборах президента Молдавии - 20.10.2024, ПРАЙМ
Санду лидирует на выборах президента Молдавии
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах. После обработки к 22.45 (совпадает с мск) 40,06% протоколов с избирательных... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T22:29+0300
2024-10-20T22:29+0300
2024-10-20T22:56+0300
политика
молдавия
майя санду
голосование
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КИШИНЕВ, 20 окт - ПРАЙМ. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах. После обработки к 22.45 (совпадает с мск) 40,06% протоколов с избирательных участков стало известно, что она набрала 35,06% голосов. Об этом сообщил ЦИК Молдавии. Согласно данным ЦИК, на втором месте идет экс-генпрокурор страны Александр Стояногло с 29,40% голосов. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, руководителя страны выбирали на четыре года. В этот же день проводился референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися. Явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск). В случае, если ни один из кандидатов на пост президента не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов пройдет 3 ноября.
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молдавия, майя санду, голосование
Политика, МОЛДАВИЯ, Майя Санду, голосование
Санду лидирует на выборах президента Молдавии
ЦИК Молдавии: Санду лидирует на выборах президента страны с 34,12% голосов
КИШИНЕВ, 20 окт - ПРАЙМ. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах. После обработки к 22.45 (совпадает с мск) 40,06% протоколов с избирательных участков стало известно, что она набрала 35,06% голосов. Об этом сообщил ЦИК Молдавии.
Согласно данным ЦИК, на втором месте идет экс-генпрокурор страны Александр Стояногло с 29,40% голосов.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, руководителя страны выбирали на четыре года. В этот же день проводился референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися. Явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск).
В случае, если ни один из кандидатов на пост президента не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов пройдет 3 ноября.
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