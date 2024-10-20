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Британия и Германия заключат историческую военную сделку, пишут СМИ

Британия и Германия заключат историческую военную сделку, пишут СМИ - 20.10.2024, ПРАЙМ

Британия и Германия заключат историческую военную сделку, пишут СМИ

Лондон и Берлин заключат историческую военную сделку в ближайшее время. Об этом сообщило издание Times со ссылкой на британского министра обороны Джона Хили. | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T16:44+0300

2024-10-20T16:44+0300

2024-10-20T16:45+0300

политика

великобритания

германия

сделка

военное сотрудничество

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Лондон и Берлин заключат историческую военную сделку в ближайшее время. Об этом сообщило издание Times со ссылкой на британского министра обороны Джона Хили. По его словам, стороны подпишут соглашение "на этой неделе". Отмечается, что соглашение должно позволить британским и немецким войскам проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО с Россией, скорее всего, в Эстонии и Литве. Сделка также позволит двум Лондону и Берлину совместно закупать больше оружия и более тесно сотрудничать в разработке и производстве вооружений нового поколения, пишет издание. По данным Times, Хили считает, что сделка с ФРГ будет самым значимым двусторонним соглашением Британии после военной сделки с Францией в 2010 году. Источник рассказал изданию, что Британия рассматривает сделку как первый шаг к более глубокому военному сотрудничеству с ЕС. Более предметные переговоры с Брюсселем в этой сфере Лондон планирует провести в следующем году, пишет Times.

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великобритания, германия, сделка, военное сотрудничество