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Сербия не будет вводить санкции против России, заявил Вулин - 20.10.2024, ПРАЙМ
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Сербия не будет вводить санкции против России, заявил Вулин
Сербия не будет вводить санкции против России, заявил Вулин - 20.10.2024, ПРАЙМ
Сербия не будет вводить санкции против России, заявил Вулин
Сербские власти не будут вводить антироссийские санкции, не станут сносить памятники Красной Армии и отказываться от празднования годовщины освобождения во... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T18:50+0300
2024-10-20T18:50+0300
политика
сербия
россия
санкции против рф
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БЕЛГРАД, 20 окт - ПРАЙМ. Сербские власти не будут вводить антироссийские санкции, не станут сносить памятники Красной Армии и отказываться от празднования годовщины освобождения во Второй мировой войне. Об этом заявил замглавы сербского правительства Александр Вулин. Более десяти тысяч человек в воскресенье приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Белграде на 80-летнюю годовщину освобождения города по данным организаторов. В первом ряду колонны шел замглавы правительства Сербии. Вулин подчеркнул, что сербы являются единственным народом в Европе, который благодаря президенту страны Александру Вучичу не ввел и не введет санкции против России. "Мы за тысячи погибших красноармейцев не "вернем долг" так, что снесем их памятники или так, что введем санкции или что запретим собираться на 80-летие свободы, которую они принесли, мы не будем настолько подлыми, чтобы запрещать советским освободителям присутствовать на отмечании годовщины освобождения Аушвица. Мы не допустим изменения истории, потому что наше место в истории — место победителей", — процитировала Вулина его пресс-служба. Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в Сербии в 2016 году. Представители российского посольства и сербских властей в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за город принимали участие бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. Согласно послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
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сербия, россия, санкции против рф
Политика, СЕРБИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ
18:50 20.10.2024
 
Сербия не будет вводить санкции против России, заявил Вулин

Вулин: Сербия не будет вводить санкции против РФ и рушить советские памятники

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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БЕЛГРАД, 20 окт - ПРАЙМ. Сербские власти не будут вводить антироссийские санкции, не станут сносить памятники Красной Армии и отказываться от празднования годовщины освобождения во Второй мировой войне. Об этом заявил замглавы сербского правительства Александр Вулин.
Более десяти тысяч человек в воскресенье приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Белграде на 80-летнюю годовщину освобождения города по данным организаторов. В первом ряду колонны шел замглавы правительства Сербии.
Вулин подчеркнул, что сербы являются единственным народом в Европе, который благодаря президенту страны Александру Вучичу не ввел и не введет санкции против России.
"Мы за тысячи погибших красноармейцев не "вернем долг" так, что снесем их памятники или так, что введем санкции или что запретим собираться на 80-летие свободы, которую они принесли, мы не будем настолько подлыми, чтобы запрещать советским освободителям присутствовать на отмечании годовщины освобождения Аушвица. Мы не допустим изменения истории, потому что наше место в истории — место победителей", — процитировала Вулина его пресс-служба.
Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в Сербии в 2016 году.
Представители российского посольства и сербских властей в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за город принимали участие бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. Согласно послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
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