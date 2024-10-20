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Дотком считает, что соцсети X может прийти конец после выборов в США

Дотком считает, что соцсети X может прийти конец после выборов в США - 20.10.2024, ПРАЙМ

Дотком считает, что соцсети X может прийти конец после выборов в США

Для социальной сети X, которой владеет американский бизнесмен Илон Маск, придет конец, если на выборах в США победит вице-президент страны Камала Харрис. Такое... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T16:00+0300

2024-10-20T16:00+0300

2024-10-20T16:00+0300

политика

сша

соцсеть x

камала харрис

выборы в сша

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Для социальной сети X, которой владеет американский бизнесмен Илон Маск, придет конец, если на выборах в США победит вице-президент страны Камала Харрис. Такое мнение выразил основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком."Если Харрис победит, X умрет", — написал он на своей странице в соцсети. Выборы президента в США намечены на 5 ноября. Представителем от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис, а Республиканской — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

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сша, соцсеть x, камала харрис, выборы в сша