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Россия сократила поставки СПГ в Китай почти на 3 процента за девять месяцев - 20.10.2024, ПРАЙМ
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Россия сократила поставки СПГ в Китай почти на 3 процента за девять месяцев
Россия сократила поставки СПГ в Китай почти на 3 процента за девять месяцев - 20.10.2024, ПРАЙМ
Россия сократила поставки СПГ в Китай почти на 3 процента за девять месяцев
Россия по итогам первых девяти месяцев 2024 года поставила в Китай 6,015 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 3,561 миллиарда долларов, что на... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T07:46+0300
2024-10-20T07:46+0300
энергетика
спг
россия
китай
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ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Россия по итогам первых девяти месяцев 2024 года поставила в Китай 6,015 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 3,561 миллиарда долларов, что на 2,66% меньше по сравнению с показателем прошлого года, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР. Снижение объема поставок СПГ за январь-сентябрь составило 2,66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 6,18 миллиона тонн СПГ на 4,003 миллиарда долларов. Отдельно в сентябре КНР закупила в РФ 980 тысяч тонн СПГ на 610,65 миллиона долларов.
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спг, россия, китай
Энергетика, СПГ, РОССИЯ, КИТАЙ
07:46 20.10.2024
 
Россия сократила поставки СПГ в Китай почти на 3 процента за девять месяцев

Россия в январе-сентябре сократила поставки СПГ в Китай на 2,66%, до 6,01 млн тонн

© РИА Новости . Александр Штоль | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Александр Штоль
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ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Россия по итогам первых девяти месяцев 2024 года поставила в Китай 6,015 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 3,561 миллиарда долларов, что на 2,66% меньше по сравнению с показателем прошлого года, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР.
Снижение объема поставок СПГ за январь-сентябрь составило 2,66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 6,18 миллиона тонн СПГ на 4,003 миллиарда долларов.
Отдельно в сентябре КНР закупила в РФ 980 тысяч тонн СПГ на 610,65 миллиона долларов.
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