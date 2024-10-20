https://1prime.ru/20241020/spg-852280663.html

Россия сократила поставки СПГ в Китай почти на 3 процента за девять месяцев

Россия сократила поставки СПГ в Китай почти на 3 процента за девять месяцев - 20.10.2024, ПРАЙМ

Россия сократила поставки СПГ в Китай почти на 3 процента за девять месяцев

Россия по итогам первых девяти месяцев 2024 года поставила в Китай 6,015 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 3,561 миллиарда долларов, что на... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T07:46+0300

2024-10-20T07:46+0300

2024-10-20T07:46+0300

энергетика

спг

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/82856/77/828567784_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_6fe6b29c2204895d0e573504db603ad6.jpg

ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Россия по итогам первых девяти месяцев 2024 года поставила в Китай 6,015 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 3,561 миллиарда долларов, что на 2,66% меньше по сравнению с показателем прошлого года, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР. Снижение объема поставок СПГ за январь-сентябрь составило 2,66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 6,18 миллиона тонн СПГ на 4,003 миллиарда долларов. Отдельно в сентябре КНР закупила в РФ 980 тысяч тонн СПГ на 610,65 миллиона долларов.

https://1prime.ru/20241020/neft-852280426.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спг, россия, китай