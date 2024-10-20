Высокие ставки: что-то будет с рублем и с нами

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Ожидаемое многими участниками рынка и экспертами очередное повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 21% окажет заметное воздействие на российскую экономику. С высокой вероятностью продолжится переток капитала из реального сектора в банковский, продолжится удорожание кредитов. В свою очередь, кредитные организации, и это вполне очевидно, поднимут ставки по депозитам еще выше — возможно, до 22-23% годовых на короткие сроки.Для бизнеса условия для сохранения и разработки новых инвестиционных планов будут затруднены. Кредиты станут практически недоступными для многих компаний, особенно для малого и среднего бизнеса. Это может привести к замедлению инвестиций и экономического роста в целом. Крупные госкомпании и предприятия ВПК, вероятно, смогут получать льготное финансирование, но для остального бизнеса ситуация будет очень сложной.Спрос со стороны населения также столкнется с давлением. Потребительское кредитование продолжит снижение. При этом ставки по депозитам едва ли сохранят средства от инфляции.Повышение ключевой ставки вряд ли окажет серьезную поддержку и курсу рубля. В текущих условиях санкций и изменившейся структуры валютного рынка ключевую роль играют экспортеры и импортеры, а не спекулятивный капитал. Тем не менее, некоторое укрепление рубля возможно за счет снижения спроса на валюту внутри страны. В течение третьей декады октября доллар может проявить умеренное ослабление к рублю и сдать свои позиции до 93,45 руб., при этом наиболее вероятный торговый диапазон до ноября составит 94,50 -97 руб. Евро до ноября может торговаться на отметках 103-107 руб., а юань останется в пределах 13-14 руб.В целом, я считаю, что в повышении ставки до 21% больше рисков, чем позитива. Главный плюс — это борьба с инфляцией, которая действительно может замедлиться. Но ценой этого станет серьезное торможение экономического роста, проблемы для бизнеса и потенциальный рост безработицы. Такая жесткая монетарная политика может оказаться чрезмерной и нанести ущерб экономике, который будет сложно компенсировать даже за счет госрасходов и оборонных заказов. Более взвешенным подходом было бы сохранение ставки на более длительный период с мониторингом основных показателей.
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Ожидаемое многими участниками рынка и экспертами очередное повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 21% окажет заметное воздействие на российскую экономику. С высокой вероятностью продолжится переток капитала из реального сектора в банковский, продолжится удорожание кредитов. В свою очередь, кредитные организации, и это вполне очевидно, поднимут ставки по депозитам еще выше — возможно, до 22-23% годовых на короткие сроки.
Для бизнеса условия для сохранения и разработки новых инвестиционных планов будут затруднены. Кредиты станут практически недоступными для многих компаний, особенно для малого и среднего бизнеса. Это может привести к замедлению инвестиций и экономического роста в целом. Крупные госкомпании и предприятия ВПК, вероятно, смогут получать льготное финансирование, но для остального бизнеса ситуация будет очень сложной.
Спрос со стороны населения также столкнется с давлением. Потребительское кредитование продолжит снижение. При этом ставки по депозитам едва ли сохранят средства от инфляции.
Повышение ключевой ставки вряд ли окажет серьезную поддержку и курсу рубля. В текущих условиях санкций и изменившейся структуры валютного рынка ключевую роль играют экспортеры и импортеры, а не спекулятивный капитал. Тем не менее, некоторое укрепление рубля возможно за счет снижения спроса на валюту внутри страны. В течение третьей декады октября доллар может проявить умеренное ослабление к рублю и сдать свои позиции до 93,45 руб., при этом наиболее вероятный торговый диапазон до ноября составит 94,50 -97 руб. Евро до ноября может торговаться на отметках 103-107 руб., а юань останется в пределах 13-14 руб.
В целом, я считаю, что в повышении ставки до 21% больше рисков, чем позитива. Главный плюс — это борьба с инфляцией, которая действительно может замедлиться. Но ценой этого станет серьезное торможение экономического роста, проблемы для бизнеса и потенциальный рост безработицы. Такая жесткая монетарная политика может оказаться чрезмерной и нанести ущерб экономике, который будет сложно компенсировать даже за счет госрасходов и оборонных заказов. Более взвешенным подходом было бы сохранение ставки на более длительный период с мониторингом основных показателей.
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