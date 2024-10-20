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США не видят сценариев с победой Украины в конфликте, сообщили СМИ

США не видят сценариев с победой Украины в конфликте, сообщили СМИ - 20.10.2024, ПРАЙМ

США не видят сценариев с победой Украины в конфликте, сообщили СМИ

Вашингтон не видит ни одного сценария, при котором Киев мог бы одержать победу в конфликте. Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс. | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T15:54+0300

2024-10-20T15:54+0300

2024-10-20T15:54+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Вашингтон не видит ни одного сценария, при котором Киев мог бы одержать победу в конфликте. Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс. По его мнению, даже если Камала Харрис попадет в Белый дом, скорее всего, она будет добиваться соглашения о прекращении конфликта, "потому что Вашингтон не видит сценария победы Украины, несмотря на поставки на сумму 175 миллиардов долларов. Гастингс также отметил, что в контексте ближневосточной ситуации внимание западных государств все больше концентрируется на противостоянии Израиля и Ирана, при этом Киеву стало "намного труднее" уговаривать союзников в необходимости дальнейшей поддержки. Запад, "откровенно говоря, уже устал от проблем Украины". Журналист полагает, что принятие Украины в Североатлантический альянс остается маловероятным, так как Вашингтон опасается делать подобные предложения, а ФРГ и ряд других европейских стран наложат вето на любое соглашение такого рода. В России не раз заявляли, что именно ориентация Украины на НАТО стала одной из причин начала СВО. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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запад, сша, нато, ближний восток, поддержка украины