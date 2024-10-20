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И тут преуспели. В США назвали лучшие танки мира - 20.10.2024, ПРАЙМ
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И тут преуспели. В США назвали лучшие танки мира
И тут преуспели. В США назвали лучшие танки мира - 20.10.2024, ПРАЙМ
И тут преуспели. В США назвали лучшие танки мира
Танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" российского производства вошли в топ лучших танков мира. Рейтинг составило американское издание The National Interest. | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T12:31+0300
2024-10-20T12:31+0300
вооружения
танки
россия
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" российского производства вошли в топ лучших танков мира. Рейтинг составило американское издание The National Interest."Ни один список лучших современных танков не будет полным без Т-14 "Армата", — подчеркнули авторы статьи.Они также уточнили, что именно этот танк обладает низким уровнем уязвимости и повышенной безопасностью из-за особенностей строения беспилотной башни. Специалисты уточнили, что танк также обладает 125-мм гладкоствольной автоматической пушкой на дистанционном управлении.В статье отметили и танк Т-90М "Прорыв" и его эффективность на поле боя. Так, модернизированная версия отличается подвижностью и силой огневой мощи, а также принципиально новой башней.Помимо российских танков, в список вошли американский M1А2 Abrams SEPv2, южнокорейский К2 Black Panther и израильская Merkava V.
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танки, россия
Вооружения, Танки, РОССИЯ
12:31 20.10.2024
 
И тут преуспели. В США назвали лучшие танки мира

TNI включил Т-14 "Армата" и Т-90 "Прорыв" в список лучших танков 2024 года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" российского производства вошли в топ лучших танков мира. Рейтинг составило американское издание The National Interest.
"Ни один список лучших современных танков не будет полным без Т-14 "Армата", — подчеркнули авторы статьи.
Они также уточнили, что именно этот танк обладает низким уровнем уязвимости и повышенной безопасностью из-за особенностей строения беспилотной башни. Специалисты уточнили, что танк также обладает 125-мм гладкоствольной автоматической пушкой на дистанционном управлении.
В статье отметили и танк Т-90М "Прорыв" и его эффективность на поле боя. Так, модернизированная версия отличается подвижностью и силой огневой мощи, а также принципиально новой башней.
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Помимо российских танков, в список вошли американский M1А2 Abrams SEPv2, южнокорейский К2 Black Panther и израильская Merkava V.
 
ВооруженияТанкиРОССИЯ
 
 
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