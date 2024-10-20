https://1prime.ru/20241020/tank-852282646.html

И тут преуспели. В США назвали лучшие танки мира

И тут преуспели. В США назвали лучшие танки мира - 20.10.2024, ПРАЙМ

И тут преуспели. В США назвали лучшие танки мира

Танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" российского производства вошли в топ лучших танков мира. Рейтинг составило американское издание The National Interest. | 20.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-20T12:31+0300

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вооружения

танки

россия

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" российского производства вошли в топ лучших танков мира. Рейтинг составило американское издание The National Interest."Ни один список лучших современных танков не будет полным без Т-14 "Армата", — подчеркнули авторы статьи.Они также уточнили, что именно этот танк обладает низким уровнем уязвимости и повышенной безопасностью из-за особенностей строения беспилотной башни. Специалисты уточнили, что танк также обладает 125-мм гладкоствольной автоматической пушкой на дистанционном управлении.В статье отметили и танк Т-90М "Прорыв" и его эффективность на поле боя. Так, модернизированная версия отличается подвижностью и силой огневой мощи, а также принципиально новой башней.Помимо российских танков, в список вошли американский M1А2 Abrams SEPv2, южнокорейский К2 Black Panther и израильская Merkava V.

https://1prime.ru/20241020/nastroenie-852282074.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

танки, россия