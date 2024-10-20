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Мантуров оценил объем торговли Индонезии и России по итогам 2024 года - 20.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241020/torgovlya-852283186.html
Мантуров оценил объем торговли Индонезии и России по итогам 2024 года
Мантуров оценил объем торговли Индонезии и России по итогам 2024 года - 20.10.2024, ПРАЙМ
Мантуров оценил объем торговли Индонезии и России по итогам 2024 года
Объем торговли между Россией и Индонезией по итогам текущего года ожидается не меньше показателя прошлого года, скорее всего, будет рост, рассказал журналистам... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T13:16+0300
2024-10-20T13:16+0300
экономика
денис мантуров
индонезия
торговля
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ДЖАКАРТА, 20 окт - ПРАЙМ. Объем торговли между Россией и Индонезией по итогам текущего года ожидается не меньше показателя прошлого года, скорее всего, будет рост, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Главный повод – это участие по поручению президента Российской Федерации в церемонии инаугурации нового президента в Индонезии. В рамках этого визита была возможность провести встречу и с президентом, и с министром-координатором, который является сопредседателем межправкомиссии с индонезийской стороны… и обсудить достаточно широкий круг вопросов, которые у нас на повестке, имея в виду и торговлю между нашими странами. Мы за прошлый год фиксируем результат в 4 с небольшим миллиарда долларов. В этом году мы уже понимаем, что цифры будут не меньше, а, скорее всего, вырастут", — сказал он. Есть традиционная сфера взаимодействия в области энергетики. По словам Мантурова, индонезийская сторона выразила заинтересованность в диалоге с Роскосмосом по созданию космической инфраструктуры в стране, в том числе создание спутниковой орбитальной группировки. "И то же самое происходит в энергетическом комплексе. Это поставка нефти, мы также заинтересованы в развитии более широкой номенклатуры, включая сжиженный природный газ, и, как я сказал, сотрудничество в области атомной энергетики", — добавил Мантуров.
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денис мантуров, индонезия, торговля
Экономика, Денис Мантуров, ИНДОНЕЗИЯ, торговля
13:16 20.10.2024
 
Мантуров оценил объем торговли Индонезии и России по итогам 2024 года

Мантуров: объем торговли Индонезии и РФ в 2024 году ожидается выше уровня прошлого года

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ДЖАКАРТА, 20 окт - ПРАЙМ. Объем торговли между Россией и Индонезией по итогам текущего года ожидается не меньше показателя прошлого года, скорее всего, будет рост, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Главный повод – это участие по поручению президента Российской Федерации в церемонии инаугурации нового президента в Индонезии. В рамках этого визита была возможность провести встречу и с президентом, и с министром-координатором, который является сопредседателем межправкомиссии с индонезийской стороны… и обсудить достаточно широкий круг вопросов, которые у нас на повестке, имея в виду и торговлю между нашими странами. Мы за прошлый год фиксируем результат в 4 с небольшим миллиарда долларов. В этом году мы уже понимаем, что цифры будут не меньше, а, скорее всего, вырастут", — сказал он.
Есть традиционная сфера взаимодействия в области энергетики. По словам Мантурова, индонезийская сторона выразила заинтересованность в диалоге с Роскосмосом по созданию космической инфраструктуры в стране, в том числе создание спутниковой орбитальной группировки.
"И то же самое происходит в энергетическом комплексе. Это поставка нефти, мы также заинтересованы в развитии более широкой номенклатуры, включая сжиженный природный газ, и, как я сказал, сотрудничество в области атомной энергетики", — добавил Мантуров.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
Россия нарастит объемы поставки сельхозпродукции в Индонезию
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ЭкономикаДенис МантуровИНДОНЕЗИЯторговля
 
 
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