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Мантуров оценил объем торговли Индонезии и России по итогам 2024 года

Мантуров оценил объем торговли Индонезии и России по итогам 2024 года - 20.10.2024, ПРАЙМ

Мантуров оценил объем торговли Индонезии и России по итогам 2024 года

Объем торговли между Россией и Индонезией по итогам текущего года ожидается не меньше показателя прошлого года, скорее всего, будет рост, рассказал журналистам... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T13:16+0300

2024-10-20T13:16+0300

2024-10-20T13:16+0300

экономика

денис мантуров

индонезия

торговля

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ДЖАКАРТА, 20 окт - ПРАЙМ. Объем торговли между Россией и Индонезией по итогам текущего года ожидается не меньше показателя прошлого года, скорее всего, будет рост, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Главный повод – это участие по поручению президента Российской Федерации в церемонии инаугурации нового президента в Индонезии. В рамках этого визита была возможность провести встречу и с президентом, и с министром-координатором, который является сопредседателем межправкомиссии с индонезийской стороны… и обсудить достаточно широкий круг вопросов, которые у нас на повестке, имея в виду и торговлю между нашими странами. Мы за прошлый год фиксируем результат в 4 с небольшим миллиарда долларов. В этом году мы уже понимаем, что цифры будут не меньше, а, скорее всего, вырастут", — сказал он. Есть традиционная сфера взаимодействия в области энергетики. По словам Мантурова, индонезийская сторона выразила заинтересованность в диалоге с Роскосмосом по созданию космической инфраструктуры в стране, в том числе создание спутниковой орбитальной группировки. "И то же самое происходит в энергетическом комплексе. Это поставка нефти, мы также заинтересованы в развитии более широкой номенклатуры, включая сжиженный природный газ, и, как я сказал, сотрудничество в области атомной энергетики", — добавил Мантуров.

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индонезия

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денис мантуров, индонезия, торговля