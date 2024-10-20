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Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ - 20.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ
Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ - 20.10.2024, ПРАЙМ
Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ
Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос втрое за последние три года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в своей резиденции в Ново-Огарево... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T20:16+0300
2024-10-20T20:20+0300
экономика
россия
владимир путин
оаэ
товарооборот
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос втрое за последние три года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в своей резиденции в Ново-Огарево за неформальным ужином с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Российский лидер также поблагодарил своего коллегу за визит и рассказал о теплых воспоминаниях российской делегации о визите в ОАЭ. Главы двух государств встретились за сутки до начала официального визита в Россию президента ОАЭ. "Спасибо, что вы согласились приехать накануне вашего официального визита, с тем чтобы в неформальной, домашней обстановке сегодня за рабочим ужином пообсуждать все эти вопросы", — сказал Путин.Новость дополняется
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россия, владимир путин, оаэ, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ОАЭ, товарооборот
20:16 20.10.2024 (обновлено: 20:20 20.10.2024)
 
Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ

Путин: товарооборот между Россией и ОАЭ вырос втрое за последние три года

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме Российская энергетическая неделя - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос втрое за последние три года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в своей резиденции в Ново-Огарево за неформальным ужином с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Российский лидер также поблагодарил своего коллегу за визит и рассказал о теплых воспоминаниях российской делегации о визите в ОАЭ.
Главы двух государств встретились за сутки до начала официального визита в Россию президента ОАЭ.
"Спасибо, что вы согласились приехать накануне вашего официального визита, с тем чтобы в неформальной, домашней обстановке сегодня за рабочим ужином пообсуждать все эти вопросы", — сказал Путин.
Новость дополняется
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинОАЭтоварооборот
 
 
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