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Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ

Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ - 20.10.2024, ПРАЙМ

Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ

Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос втрое за последние три года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в своей резиденции в Ново-Огарево... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T20:16+0300

2024-10-20T20:16+0300

2024-10-20T20:20+0300

экономика

россия

владимир путин

оаэ

товарооборот

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НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос втрое за последние три года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в своей резиденции в Ново-Огарево за неформальным ужином с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Российский лидер также поблагодарил своего коллегу за визит и рассказал о теплых воспоминаниях российской делегации о визите в ОАЭ. Главы двух государств встретились за сутки до начала официального визита в Россию президента ОАЭ. "Спасибо, что вы согласились приехать накануне вашего официального визита, с тем чтобы в неформальной, домашней обстановке сегодня за рабочим ужином пообсуждать все эти вопросы", — сказал Путин.Новость дополняется

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россия, владимир путин, оаэ, товарооборот