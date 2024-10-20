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Эксперт раскрыл, в импорте какого товара из России заинтересована Бразилия - 20.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт раскрыл, в импорте какого товара из России заинтересована Бразилия
Эксперт раскрыл, в импорте какого товара из России заинтересована Бразилия - 20.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, в импорте какого товара из России заинтересована Бразилия
Бразилия заинтересована в большем использовании биоудобрений, поставляемых из России, заявил генеральный директор Технологического парка, Федерального... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T13:26+0300
2024-10-20T13:27+0300
экономика
бразилия
россия
экспорт
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СИРИУС, 20 окт – ПРАЙМ. Бразилия заинтересована в большем использовании биоудобрений, поставляемых из России, заявил генеральный директор Технологического парка, Федерального университета Рио-де-Жанейро Ромилдо Диас Толедо Фильо. В Сириусе стартовал научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам изменения климата. Эксперты обсуждают проблемы изменения климата, а также методы вовлечения молодежи в область экологических проблем. "Мы знаем, что Россия чрезвычайно сильна как производитель и поставщик удобрений, мы также к закупаем удобрения в России, но мы хотим использовать больше биоудобрений. Мы здесь еще больше хотим развивать сотрудничество с Россией в этом направлении, развивать безопасные удобрения… Это все те инициативы, которые сейчас уже мы должны закладывать, обеспечивать, мы должны вместе двигаться на этом пути, и БРИКС становится новым игроком на мировой арене", - сказал Толедо Фильо. Эксперт подчеркнул, что у стран БРИКС сегодня есть все возможности, чтобы решить вопросы, касающиеся экономико-экологической области, в части изменения климата. "Страны БРИКС, все вместе - Россия, Бразилия, Китай, Индия - имеют достаточно технологий, чтобы объединить пользу решения данного вопроса. И то, что Сириус организует данное мероприятие на своей территории, принимает нас, - это очень важный шаг на пути решения", - заключил Толедо Фильо.
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бразилия, россия, экспорт
Экономика, БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ, экспорт
13:26 20.10.2024 (обновлено: 13:27 20.10.2024)
 
Эксперт раскрыл, в импорте какого товара из России заинтересована Бразилия

Фильо: Бразилия заинтересована в большем использовании биоудобрений из России

© Unsplash/Matheus Câmara da SilvaФлаг Бразилии
Флаг Бразилии
© Unsplash/Matheus Câmara da Silva
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СИРИУС, 20 окт – ПРАЙМ. Бразилия заинтересована в большем использовании биоудобрений, поставляемых из России, заявил генеральный директор Технологического парка, Федерального университета Рио-де-Жанейро Ромилдо Диас Толедо Фильо.
В Сириусе стартовал научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам изменения климата. Эксперты обсуждают проблемы изменения климата, а также методы вовлечения молодежи в область экологических проблем.
"Мы знаем, что Россия чрезвычайно сильна как производитель и поставщик удобрений, мы также к закупаем удобрения в России, но мы хотим использовать больше биоудобрений. Мы здесь еще больше хотим развивать сотрудничество с Россией в этом направлении, развивать безопасные удобрения… Это все те инициативы, которые сейчас уже мы должны закладывать, обеспечивать, мы должны вместе двигаться на этом пути, и БРИКС становится новым игроком на мировой арене", - сказал Толедо Фильо.
Эксперт подчеркнул, что у стран БРИКС сегодня есть все возможности, чтобы решить вопросы, касающиеся экономико-экологической области, в части изменения климата. "Страны БРИКС, все вместе - Россия, Бразилия, Китай, Индия - имеют достаточно технологий, чтобы объединить пользу решения данного вопроса. И то, что Сириус организует данное мероприятие на своей территории, принимает нас, - это очень важный шаг на пути решения", - заключил Толедо Фильо.
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