https://1prime.ru/20241020/udobreniya-852283415.html

Эксперт раскрыл, в импорте какого товара из России заинтересована Бразилия

Эксперт раскрыл, в импорте какого товара из России заинтересована Бразилия - 20.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, в импорте какого товара из России заинтересована Бразилия

Бразилия заинтересована в большем использовании биоудобрений, поставляемых из России, заявил генеральный директор Технологического парка, Федерального... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T13:26+0300

2024-10-20T13:26+0300

2024-10-20T13:27+0300

экономика

бразилия

россия

экспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/82/841508251_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_82a2976e9569c456a7f578725764edc9.jpg

СИРИУС, 20 окт – ПРАЙМ. Бразилия заинтересована в большем использовании биоудобрений, поставляемых из России, заявил генеральный директор Технологического парка, Федерального университета Рио-де-Жанейро Ромилдо Диас Толедо Фильо. В Сириусе стартовал научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам изменения климата. Эксперты обсуждают проблемы изменения климата, а также методы вовлечения молодежи в область экологических проблем. "Мы знаем, что Россия чрезвычайно сильна как производитель и поставщик удобрений, мы также к закупаем удобрения в России, но мы хотим использовать больше биоудобрений. Мы здесь еще больше хотим развивать сотрудничество с Россией в этом направлении, развивать безопасные удобрения… Это все те инициативы, которые сейчас уже мы должны закладывать, обеспечивать, мы должны вместе двигаться на этом пути, и БРИКС становится новым игроком на мировой арене", - сказал Толедо Фильо. Эксперт подчеркнул, что у стран БРИКС сегодня есть все возможности, чтобы решить вопросы, касающиеся экономико-экологической области, в части изменения климата. "Страны БРИКС, все вместе - Россия, Бразилия, Китай, Индия - имеют достаточно технологий, чтобы объединить пользу решения данного вопроса. И то, что Сириус организует данное мероприятие на своей территории, принимает нас, - это очень важный шаг на пути решения", - заключил Толедо Фильо.

https://1prime.ru/20241020/postavki-852283073.html

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бразилия, россия, экспорт