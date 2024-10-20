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"Выглядел глупо": Пушков высмеял заявления Столтенберга о Китае - 20.10.2024, ПРАЙМ
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"Выглядел глупо": Пушков высмеял заявления Столтенберга о Китае
"Выглядел глупо": Пушков высмеял заявления Столтенберга о Китае - 20.10.2024, ПРАЙМ
"Выглядел глупо": Пушков высмеял заявления Столтенберга о Китае
Стремления Североатлантического альянса найти в действиях Пекина военную угрозу несостоятельны, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T12:12+0300
2024-10-20T12:12+0300
политика
алексей пушков
запад
идеология
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Стремления Североатлантического альянса найти в действиях Пекина военную угрозу несостоятельны, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.25 сентября Йенс Столтенберг, занимавший тогда пост генерального секретаря альянса, дал интервью норвежскому телеканалу NRK, в котором прокомментировал взаимоотношения НАТО и КНР. Так, журналист задал ему вопрос относительно сущности угрозы, которую лидер блока видит в действиях Китая."Столтенберг так и не сумел внятно ответить и выглядел весьма глупо", — прокомментировал интервью Пушков, отметив, что за последние 40 лет Пекин не осуществил ни одной военной интервенции. Сенатор также подчеркнул, что политика Запада не выдерживает реальных фактов, а потому лидеры Североатлантического альянса стремятся полностью захватить информационное поле. Только так, считает Пушков, западная идеология сможет продолжить свое существование.
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алексей пушков, запад, идеология
Политика, Алексей Пушков, ЗАПАД, идеология
12:12 20.10.2024
 
"Выглядел глупо": Пушков высмеял заявления Столтенберга о Китае

Пушков: Столтенберг выглядел глупо, избегая ответа на вопрос о китайской угрозе

© РИА Новости . Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Стремления Североатлантического альянса найти в действиях Пекина военную угрозу несостоятельны, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
25 сентября Йенс Столтенберг, занимавший тогда пост генерального секретаря альянса, дал интервью норвежскому телеканалу NRK, в котором прокомментировал взаимоотношения НАТО и КНР. Так, журналист задал ему вопрос относительно сущности угрозы, которую лидер блока видит в действиях Китая.
"Столтенберг так и не сумел внятно ответить и выглядел весьма глупо", — прокомментировал интервью Пушков, отметив, что за последние 40 лет Пекин не осуществил ни одной военной интервенции.
Сенатор также подчеркнул, что политика Запада не выдерживает реальных фактов, а потому лидеры Североатлантического альянса стремятся полностью захватить информационное поле. Только так, считает Пушков, западная идеология сможет продолжить свое существование.
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