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"Кошмар для Запада". Главное оружие Путина - его улыбка - 20.10.2024, ПРАЙМ
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"Кошмар для Запада". Главное оружие Путина - его улыбка
"Кошмар для Запада". Главное оружие Путина - его улыбка - 20.10.2024, ПРАЙМ
"Кошмар для Запада". Главное оружие Путина - его улыбка
В ходе встречи с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС российский президент Владимир Путин с улыбкой прокомментировал войну... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T12:52+0300
2024-10-20T12:52+0300
политика
владимир путин
россия
запад
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. В ходе встречи с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС российский президент Владимир Путин с улыбкой прокомментировал войну Североатлантического альянса против Москвы. Это стало серьезным сигналом для Запада, передает турецкое издание dikGAZETE."Во время встречи Путин улыбнулся и сказал: "НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих войск в интересах третьих государств", - следует из опубликованной статьи, авторы которой приводят высказывание российского лидера.Авторы считают, что подобный знак может свидетельствовать об уверенной позиции Москвы в вопросе противостояния силам блока. Таким образом Путин не только демонстрирует полный контроль над ситуацией, но и ослабляет соперников, не давая усомниться в собственной слабости."Отныне улыбки Путина превратились в кошмар для Запада", - резюмировали авторы статьи. Полный текст читайте на ИноСМИ
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владимир путин, россия, запад
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, ЗАПАД
12:52 20.10.2024
 
"Кошмар для Запада". Главное оружие Путина - его улыбка

DikGAZETE: улыбка Путина при словах о войне с НАТО нанесла удар по Западу

© POOL | Перейти в медиабанкДеловой форум БРИКС
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© POOL
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. В ходе встречи с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС российский президент Владимир Путин с улыбкой прокомментировал войну Североатлантического альянса против Москвы. Это стало серьезным сигналом для Запада, передает турецкое издание dikGAZETE.
"Во время встречи Путин улыбнулся и сказал: "НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих войск в интересах третьих государств", - следует из опубликованной статьи, авторы которой приводят высказывание российского лидера.
Авторы считают, что подобный знак может свидетельствовать об уверенной позиции Москвы в вопросе противостояния силам блока. Таким образом Путин не только демонстрирует полный контроль над ситуацией, но и ослабляет соперников, не давая усомниться в собственной слабости.
"Отныне улыбки Путина превратились в кошмар для Запада", - резюмировали авторы статьи.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
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Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ПолитикаВладимир ПутинРОССИЯЗАПАД
 
 
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