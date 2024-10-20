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"Кошмар для Запада". Главное оружие Путина - его улыбка
"Кошмар для Запада". Главное оружие Путина - его улыбка - 20.10.2024, ПРАЙМ
"Кошмар для Запада". Главное оружие Путина - его улыбка
В ходе встречи с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС российский президент Владимир Путин с улыбкой прокомментировал войну... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T12:52+0300
2024-10-20T12:52+0300
2024-10-20T12:52+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. В ходе встречи с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС российский президент Владимир Путин с улыбкой прокомментировал войну Североатлантического альянса против Москвы. Это стало серьезным сигналом для Запада, передает турецкое издание dikGAZETE."Во время встречи Путин улыбнулся и сказал: "НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих войск в интересах третьих государств", - следует из опубликованной статьи, авторы которой приводят высказывание российского лидера.Авторы считают, что подобный знак может свидетельствовать об уверенной позиции Москвы в вопросе противостояния силам блока. Таким образом Путин не только демонстрирует полный контроль над ситуацией, но и ослабляет соперников, не давая усомниться в собственной слабости."Отныне улыбки Путина превратились в кошмар для Запада", - резюмировали авторы статьи. Полный текст читайте на ИноСМИ
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Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, ЗАПАД
"Кошмар для Запада". Главное оружие Путина - его улыбка
DikGAZETE: улыбка Путина при словах о войне с НАТО нанесла удар по Западу
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ.
В ходе встречи с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС российский президент Владимир Путин с улыбкой прокомментировал войну Североатлантического альянса против Москвы. Это стало серьезным сигналом для Запада, передает турецкое издание dikGAZETE.
"Во время встречи Путин улыбнулся и сказал: "НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих войск в интересах третьих государств", - следует из опубликованной статьи, авторы которой приводят высказывание российского лидера.
Авторы считают, что подобный знак может свидетельствовать об уверенной позиции Москвы в вопросе противостояния силам блока. Таким образом Путин не только демонстрирует полный контроль над ситуацией, но и ослабляет соперников, не давая усомниться в собственной слабости.
"Отныне улыбки Путина превратились в кошмар для Запада", - резюмировали авторы статьи.
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