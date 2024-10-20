https://1prime.ru/20241020/ulybka-852282500.html

"Кошмар для Запада". Главное оружие Путина - его улыбка

"Кошмар для Запада". Главное оружие Путина - его улыбка - 20.10.2024, ПРАЙМ

"Кошмар для Запада". Главное оружие Путина - его улыбка

В ходе встречи с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС российский президент Владимир Путин с улыбкой прокомментировал войну... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T12:52+0300

2024-10-20T12:52+0300

2024-10-20T12:52+0300

политика

владимир путин

россия

запад

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. В ходе встречи с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС российский президент Владимир Путин с улыбкой прокомментировал войну Североатлантического альянса против Москвы. Это стало серьезным сигналом для Запада, передает турецкое издание dikGAZETE."Во время встречи Путин улыбнулся и сказал: "НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих войск в интересах третьих государств", - следует из опубликованной статьи, авторы которой приводят высказывание российского лидера.Авторы считают, что подобный знак может свидетельствовать об уверенной позиции Москвы в вопросе противостояния силам блока. Таким образом Путин не только демонстрирует полный контроль над ситуацией, но и ослабляет соперников, не давая усомниться в собственной слабости."Отныне улыбки Путина превратились в кошмар для Запада", - резюмировали авторы статьи. Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241020/voyna-852281717.html

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владимир путин, россия, запад