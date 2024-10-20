https://1prime.ru/20241020/uzbekistan-852288193.html

В Узбекистане хотят использовать Wildberries для повышения экспорта

В Узбекистане хотят использовать Wildberries для повышения экспорта - 20.10.2024, ПРАЙМ

В Узбекистане хотят использовать Wildberries для повышения экспорта

Власти Узбекистана намерены через платформу маркетплейса Wildberries повысить экспортный потенциал местных производителей, сообщает пресс-служба узбекистанского | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T21:08+0300

2024-10-20T21:08+0300

2024-10-20T21:08+0300

экономика

узбекистан

wildberries

экспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_944904cec27875500a98b72855729cbc.jpg

ТАШКЕНТ, 20 окт - ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены через платформу маркетплейса Wildberries повысить экспортный потенциал местных производителей, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли. "Состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и компанией Wildberries, одной из крупнейших онлайн-платформ СНГ", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале министерства. Документ закрепляет такие направления сотрудничества, как развитие местного предпринимательства и экспортного потенциала товаров местных производителей посредством платформы Wildberries, поддержка женского предпринимательства, проведение образовательных мероприятий, тренингов и семинаров для предпринимателей, устранение барьеров, препятствующих росту электронной торговли, уточнили в пресс-службе. "Подписание меморандума подчеркивает стремление сторон к созданию более благоприятных условий для онлайн-бизнеса в Узбекистане, расширению возможностей для производителей и экспортёров продвигать свою продукцию в режиме онлайн на международные рынки", - добавили в министерстве. В апреле представитель Wildberries в республике Сардор Кадыров сообщал РИА Новости, что маркетплейс к 2026 году намерен построить первый крупный логистический центр в Ташкентской области Узбекистана, также рассматриваются еще две площадки в регионах страны. По данным Wildberries, объем инвестиций в строительство логистического центра в Ташкентской области емкостью 150 тысяч квадратных метров составит около 140 миллионов долларов. Комплекс будет предназначен для продукции, произведенной в Узбекистане.

https://1prime.ru/20241012/oborot-852143337.html

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

узбекистан, wildberries, экспорт