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В Узбекистане хотят использовать Wildberries для повышения экспорта - 20.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241020/uzbekistan-852288193.html
В Узбекистане хотят использовать Wildberries для повышения экспорта
В Узбекистане хотят использовать Wildberries для повышения экспорта - 20.10.2024, ПРАЙМ
В Узбекистане хотят использовать Wildberries для повышения экспорта
Власти Узбекистана намерены через платформу маркетплейса Wildberries повысить экспортный потенциал местных производителей, сообщает пресс-служба узбекистанского | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T21:08+0300
2024-10-20T21:08+0300
экономика
узбекистан
wildberries
экспорт
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ТАШКЕНТ, 20 окт - ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены через платформу маркетплейса Wildberries повысить экспортный потенциал местных производителей, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли. "Состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и компанией Wildberries, одной из крупнейших онлайн-платформ СНГ", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале министерства. Документ закрепляет такие направления сотрудничества, как развитие местного предпринимательства и экспортного потенциала товаров местных производителей посредством платформы Wildberries, поддержка женского предпринимательства, проведение образовательных мероприятий, тренингов и семинаров для предпринимателей, устранение барьеров, препятствующих росту электронной торговли, уточнили в пресс-службе. "Подписание меморандума подчеркивает стремление сторон к созданию более благоприятных условий для онлайн-бизнеса в Узбекистане, расширению возможностей для производителей и экспортёров продвигать свою продукцию в режиме онлайн на международные рынки", - добавили в министерстве. В апреле представитель Wildberries в республике Сардор Кадыров сообщал РИА Новости, что маркетплейс к 2026 году намерен построить первый крупный логистический центр в Ташкентской области Узбекистана, также рассматриваются еще две площадки в регионах страны. По данным Wildberries, объем инвестиций в строительство логистического центра в Ташкентской области емкостью 150 тысяч квадратных метров составит около 140 миллионов долларов. Комплекс будет предназначен для продукции, произведенной в Узбекистане.
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узбекистан, wildberries, экспорт
Экономика, УЗБЕКИСТАН, Wildberries, экспорт
21:08 20.10.2024
 
В Узбекистане хотят использовать Wildberries для повышения экспорта

В Узбекистане намерены через Wildberries повысить экспорт местных производителей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ТАШКЕНТ, 20 окт - ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены через платформу маркетплейса Wildberries повысить экспортный потенциал местных производителей, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли.
"Состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и компанией Wildberries, одной из крупнейших онлайн-платформ СНГ", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале министерства.
Документ закрепляет такие направления сотрудничества, как развитие местного предпринимательства и экспортного потенциала товаров местных производителей посредством платформы Wildberries, поддержка женского предпринимательства, проведение образовательных мероприятий, тренингов и семинаров для предпринимателей, устранение барьеров, препятствующих росту электронной торговли, уточнили в пресс-службе.
"Подписание меморандума подчеркивает стремление сторон к созданию более благоприятных условий для онлайн-бизнеса в Узбекистане, расширению возможностей для производителей и экспортёров продвигать свою продукцию в режиме онлайн на международные рынки", - добавили в министерстве.
В апреле представитель Wildberries в республике Сардор Кадыров сообщал РИА Новости, что маркетплейс к 2026 году намерен построить первый крупный логистический центр в Ташкентской области Узбекистана, также рассматриваются еще две площадки в регионах страны.
По данным Wildberries, объем инвестиций в строительство логистического центра в Ташкентской области емкостью 150 тысяч квадратных метров составит около 140 миллионов долларов. Комплекс будет предназначен для продукции, произведенной в Узбекистане.
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