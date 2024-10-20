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Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов - 20.10.2024, ПРАЙМ
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Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов
Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов - 20.10.2024, ПРАЙМ
Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов
Всего восемь российских регионов производят половину ВВП страны, а основной вклад - у Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, подсчитало РИА Новости по... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T07:06+0300
2024-10-20T07:06+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Всего восемь российских регионов производят половину ВВП страны, а основной вклад - у Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, подсчитало РИА Новости по последним данным Росстата. Так, доля Москвы в российской экономике по итогам 2022 года составила 20,3%, Санкт-Петербурга - 7,9%, а Московской области - 5,5%. Ханты-Мансийский автономный округ производит 4,9% ВВП России, еще 3,8% Ямало-Ненецкий автономный округ, 3,1% - Краснодарский край, 3% - Татарстан, 2,5% - Свердловская область. Совокупно на эти регионы приходится 50,9% экономики страны. Доля в российском ВВП более 2% еще только у Красноярского края (2,4%), у остальных - ниже. По 1,7% производят Самарская, Иркутская и Ростовская области, по 1,6% - Челябинская и Нижегородская области, Башкирия и Кузбасс. Больше 1% в ВВП вносят еще девять регионов, включая Якутию, Оренбургскую и Сахалинскую области. Еще 23 региона имеют долю в 0,5-1%, а 31 субъект производит от 0,1% до 0,5% российского ВВП. Вклад в экономику меньше 0,1% вносят шесть регионов, а наименьшее значение в 0,06% у Ингушетии и Еврейской автономной области. Росстат публикует данные по регионам РФ без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
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ввп, россия
ВВП, РОССИЯ
07:06 20.10.2024
 
Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов

Росстат: всего восемь российских регионов производят половину ВВП страны

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Всего восемь российских регионов производят половину ВВП страны, а основной вклад - у Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, подсчитало РИА Новости по последним данным Росстата.
Так, доля Москвы в российской экономике по итогам 2022 года составила 20,3%, Санкт-Петербурга - 7,9%, а Московской области - 5,5%. Ханты-Мансийский автономный округ производит 4,9% ВВП России, еще 3,8% Ямало-Ненецкий автономный округ, 3,1% - Краснодарский край, 3% - Татарстан, 2,5% - Свердловская область. Совокупно на эти регионы приходится 50,9% экономики страны.
Доля в российском ВВП более 2% еще только у Красноярского края (2,4%), у остальных - ниже. По 1,7% производят Самарская, Иркутская и Ростовская области, по 1,6% - Челябинская и Нижегородская области, Башкирия и Кузбасс.
Больше 1% в ВВП вносят еще девять регионов, включая Якутию, Оренбургскую и Сахалинскую области. Еще 23 региона имеют долю в 0,5-1%, а 31 субъект производит от 0,1% до 0,5% российского ВВП.
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Вклад в экономику меньше 0,1% вносят шесть регионов, а наименьшее значение в 0,06% у Ингушетии и Еврейской автономной области.
Росстат публикует данные по регионам РФ без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
 
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