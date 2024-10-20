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Путин оценил развитие дорожного хозяйства в России - 20.10.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил развитие дорожного хозяйства в России
Путин оценил развитие дорожного хозяйства в России - 20.10.2024, ПРАЙМ
Путин оценил развитие дорожного хозяйства в России
Перед дорожным хозяйством России стоит задача по строительству современных логистических маршрутов национального и глобального значения, подчеркнул российский... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T09:34+0300
2024-10-20T09:35+0300
владимир путин
дорожное хозяйство
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Перед дорожным хозяйством России стоит задача по строительству современных логистических маршрутов национального и глобального значения, подчеркнул российский президент Владимир Путин в ходе поздравления работников отрасли с профессиональным праздником.Создание новых путей, по словам главы Кремля, поспособствует развитию бизнеса, раскрытию социально-экономического и туристического потенциала регионов страны, а также повышению качества жизни граждан.Владимир Путин особенно отметил высокую квалификацию и профессионализм работников дорожного комплекса, оценил их труд и результаты работ. Помимо этого, он выделил масштабную работу в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". "Мы обязательно продолжим совершенствовать инфраструктуру городов и сельских территорий, наращивать сеть федеральных, региональных и местных трасс", - резюмировал президент.
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владимир путин, дорожное хозяйство
Владимир Путин, дорожное хозяйство
09:34 20.10.2024 (обновлено: 09:35 20.10.2024)
 
Путин оценил развитие дорожного хозяйства в России

Путин: перед дорожным хозяйством стоит задача создания логистических маршрутов

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДеловой форум БРИКС
Деловой форум БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Перед дорожным хозяйством России стоит задача по строительству современных логистических маршрутов национального и глобального значения, подчеркнул российский президент Владимир Путин в ходе поздравления работников отрасли с профессиональным праздником.
Создание новых путей, по словам главы Кремля, поспособствует развитию бизнеса, раскрытию социально-экономического и туристического потенциала регионов страны, а также повышению качества жизни граждан.
Владимир Путин особенно отметил высокую квалификацию и профессионализм работников дорожного комплекса, оценил их труд и результаты работ. Помимо этого, он выделил масштабную работу в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
"Мы обязательно продолжим совершенствовать инфраструктуру городов и сельских территорий, наращивать сеть федеральных, региональных и местных трасс", - резюмировал президент.
Открытие движения по первому участку новой скоростной трассы Москва - Казань - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
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