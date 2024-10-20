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Путин оценил развитие дорожного хозяйства в России

Путин оценил развитие дорожного хозяйства в России - 20.10.2024, ПРАЙМ

Путин оценил развитие дорожного хозяйства в России

Перед дорожным хозяйством России стоит задача по строительству современных логистических маршрутов национального и глобального значения, подчеркнул российский... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T09:34+0300

2024-10-20T09:34+0300

2024-10-20T09:35+0300

владимир путин

дорожное хозяйство

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Перед дорожным хозяйством России стоит задача по строительству современных логистических маршрутов национального и глобального значения, подчеркнул российский президент Владимир Путин в ходе поздравления работников отрасли с профессиональным праздником.Создание новых путей, по словам главы Кремля, поспособствует развитию бизнеса, раскрытию социально-экономического и туристического потенциала регионов страны, а также повышению качества жизни граждан.Владимир Путин особенно отметил высокую квалификацию и профессионализм работников дорожного комплекса, оценил их труд и результаты работ. Помимо этого, он выделил масштабную работу в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". "Мы обязательно продолжим совершенствовать инфраструктуру городов и сельских территорий, наращивать сеть федеральных, региональных и местных трасс", - резюмировал президент.

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владимир путин, дорожное хозяйство