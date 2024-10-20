https://1prime.ru/20241020/zapad-852286531.html

Попытки Запада изолировать Россию зашли в тупик, считает эксперт

Попытки Запада изолировать Россию зашли в тупик, считает эксперт - 20.10.2024, ПРАЙМ

Попытки Запада изолировать Россию зашли в тупик, считает эксперт

Предпринимаемые странами Запада попытки по изоляции России посредством нефтяного и газового эмбарго зашли в тупик. Они привели к снижению глобального влияния... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T19:45+0300

2024-10-20T19:45+0300

2024-10-20T19:45+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Предпринимаемые странами Запада попытки по изоляции России посредством нефтяного и газового эмбарго зашли в тупик. Они привели к снижению глобального влияния США. Такое мнение выразила старший научный сотрудник Атлантического совета* и экс-дипломат США Сурья Джаянти в колонке журнала Time. По ее словам, усилия Запада отучить Европу от российской нефти и газа и изолировать Кремль зашли в тупик и привели к острому внешнеполитическому провалу президента США Джо Байдена. Возник "геополитический сдвиг власти в пользу противников США и мрачные перспективы для Украины", добавила Джаянти. Она подчеркнула, что энергетический переход ЕС "обеспечивает прикрытие" для увеличивающихся закупок российской энергии, а эмбарго на российские энергоносители — всего лишь "театр" санкций. Эксперт привела в пример Австрию, большую часть энергетического импорта которой все еще составляет российский газ. Джаянти добавила, что возросшие закупки российского сжиженного газа сделали РФ вторым по величине продавцом газа на континенте. Кроме того, эксперт отметила, что провал в санкционной политике привел к снижению глобального влияния США, тогда как Турция, наоборот, получила влияние в роли энергетического посредника. При этом больше всего, по мнению Джаянти, от неудавшихся санкций страдает Украина. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.*Деятельность данной организации признана нежелательной на территории РФ

https://1prime.ru/20241018/putin-852260784.html

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запад, россия, санкции против рф, сша