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Регионы получат более 12,4 миллиарда рублей на оплату ЖКУ льготникам

Регионы получат более 12,4 миллиарда рублей на оплату ЖКУ льготникам - 20.10.2024, ПРАЙМ

Регионы получат более 12,4 миллиарда рублей на оплату ЖКУ льготникам

Правительство направит регионам более 12,4 миллиардов рублей на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, сообщает... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T11:27+0300

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жку

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Правительство направит регионам более 12,4 миллиардов рублей на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, сообщает пресс-служба кабмина. "Регионы получат дополнительное финансирование для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 12,4 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Речь идет о мерах социальной поддержки ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета, уточнили в правительстве.

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жку, льготы