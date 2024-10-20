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Регионы получат более 12,4 миллиарда рублей на оплату ЖКУ льготникам - 20.10.2024, ПРАЙМ
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Регионы получат более 12,4 миллиарда рублей на оплату ЖКУ льготникам
Регионы получат более 12,4 миллиарда рублей на оплату ЖКУ льготникам - 20.10.2024, ПРАЙМ
Регионы получат более 12,4 миллиарда рублей на оплату ЖКУ льготникам
Правительство направит регионам более 12,4 миллиардов рублей на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, сообщает... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T11:27+0300
2024-10-20T11:28+0300
жку
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Правительство направит регионам более 12,4 миллиардов рублей на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, сообщает пресс-служба кабмина. "Регионы получат дополнительное финансирование для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 12,4 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Речь идет о мерах социальной поддержки ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета, уточнили в правительстве.
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жку, льготы
ЖКУ, льготы
11:27 20.10.2024 (обновлено: 11:28 20.10.2024)
 
Регионы получат более 12,4 миллиарда рублей на оплату ЖКУ льготникам

Кабмин выделил более 12,4 млрд рублей на помощь в оплате ЖКУ льготникам в регионах

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕдиный платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца.
Единый платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца. - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Правительство направит регионам более 12,4 миллиардов рублей на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, сообщает пресс-служба кабмина.
"Регионы получат дополнительное финансирование для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 12,4 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Речь идет о мерах социальной поддержки ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета, уточнили в правительстве.
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