https://1prime.ru/20241020/zoloto-852281161.html

Названы страны БРИКС с самыми большими резервами золота

Названы страны БРИКС с самыми большими резервами золота - 20.10.2024, ПРАЙМ

Названы страны БРИКС с самыми большими резервами золота

Более 20% мировых резервов золота приходится на государства БРИКС, среди которых лидируют Россия и Китай, следует из данных Всемирного совета по золоту. | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T08:53+0300

2024-10-20T08:53+0300

2024-10-20T08:53+0300

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золото

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брикс

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Более 20% мировых резервов золота приходится на государства БРИКС, среди которых лидируют Россия и Китай, следует из данных Всемирного совета по золоту. Так, по итогам II квартала текущего года общие мировые объемы золотых резервов составляли 29,03 тысячи тонн. Из них 21,4% пришлись на страны БРИКС. При этом доли Ирана и Эфиопии не разглашаются. Среди стран, обладающих наибольшим количеством резервов, лидируют Россия и Китай с 234 000 и 226 000 тонн соответственно.Меньше 3% от мировых резервов золота составили доли других участников объединения - Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Египта, ЮАР и ОАЭ.

https://1prime.ru/20241020/neft-852280426.html

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золото, резервы, брикс