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Названы страны БРИКС с самыми большими резервами золота - 20.10.2024, ПРАЙМ
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Названы страны БРИКС с самыми большими резервами золота
Названы страны БРИКС с самыми большими резервами золота - 20.10.2024, ПРАЙМ
Названы страны БРИКС с самыми большими резервами золота
Более 20% мировых резервов золота приходится на государства БРИКС, среди которых лидируют Россия и Китай, следует из данных Всемирного совета по золоту. | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T08:53+0300
2024-10-20T08:53+0300
экономика
золото
резервы
брикс
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Более 20% мировых резервов золота приходится на государства БРИКС, среди которых лидируют Россия и Китай, следует из данных Всемирного совета по золоту. Так, по итогам II квартала текущего года общие мировые объемы золотых резервов составляли 29,03 тысячи тонн. Из них 21,4% пришлись на страны БРИКС. При этом доли Ирана и Эфиопии не разглашаются. Среди стран, обладающих наибольшим количеством резервов, лидируют Россия и Китай с 234 000 и 226 000 тонн соответственно.Меньше 3% от мировых резервов золота составили доли других участников объединения - Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Египта, ЮАР и ОАЭ.
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золото, резервы, брикс
Экономика, золото, резервы, БРИКС
08:53 20.10.2024
 
Названы страны БРИКС с самыми большими резервами золота

Более 20% мировых резервов золота стран БРИКС приходится на России и Китая

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Более 20% мировых резервов золота приходится на государства БРИКС, среди которых лидируют Россия и Китай, следует из данных Всемирного совета по золоту.
Так, по итогам II квартала текущего года общие мировые объемы золотых резервов составляли 29,03 тысячи тонн. Из них 21,4% пришлись на страны БРИКС. При этом доли Ирана и Эфиопии не разглашаются.
Среди стран, обладающих наибольшим количеством резервов, лидируют Россия и Китай с 234 000 и 226 000 тонн соответственно.
Меньше 3% от мировых резервов золота составили доли других участников объединения - Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Египта, ЮАР и ОАЭ.
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