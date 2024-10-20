https://1prime.ru/20241020/zoloto-852281161.html
Названы страны БРИКС с самыми большими резервами золота
Названы страны БРИКС с самыми большими резервами золота - 20.10.2024, ПРАЙМ
Названы страны БРИКС с самыми большими резервами золота
Более 20% мировых резервов золота приходится на государства БРИКС, среди которых лидируют Россия и Китай, следует из данных Всемирного совета по золоту. | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T08:53+0300
2024-10-20T08:53+0300
2024-10-20T08:53+0300
экономика
золото
резервы
брикс
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Более 20% мировых резервов золота приходится на государства БРИКС, среди которых лидируют Россия и Китай, следует из данных Всемирного совета по золоту. Так, по итогам II квартала текущего года общие мировые объемы золотых резервов составляли 29,03 тысячи тонн. Из них 21,4% пришлись на страны БРИКС. При этом доли Ирана и Эфиопии не разглашаются. Среди стран, обладающих наибольшим количеством резервов, лидируют Россия и Китай с 234 000 и 226 000 тонн соответственно.Меньше 3% от мировых резервов золота составили доли других участников объединения - Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Египта, ЮАР и ОАЭ.
https://1prime.ru/20241020/neft-852280426.html
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золото, резервы, брикс
Экономика, золото, резервы, БРИКС
Названы страны БРИКС с самыми большими резервами золота
Более 20% мировых резервов золота стран БРИКС приходится на России и Китая
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Более 20% мировых резервов золота приходится на государства БРИКС, среди которых лидируют Россия и Китай, следует из данных Всемирного совета по золоту.
Так, по итогам II квартала текущего года общие мировые объемы золотых резервов составляли 29,03 тысячи тонн. Из них 21,4% пришлись на страны БРИКС. При этом доли Ирана и Эфиопии не разглашаются.
Среди стран, обладающих наибольшим количеством резервов, лидируют Россия и Китай с 234 000 и 226 000 тонн соответственно.
Меньше 3% от мировых резервов золота составили доли других участников объединения - Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Египта, ЮАР и ОАЭ.
Россия нарастила поставки нефти в Китай с начала года