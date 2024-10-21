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Во Франции назвали постыдным воровством использование активов России

Во Франции назвали постыдным воровством использование активов России - 21.10.2024, ПРАЙМ

Во Франции назвали постыдным воровством использование активов России

Использование денег от замороженных российских активов для поставки вооружений на Украину является позорным воровством, заявил лидер партии "Французские... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T17:35+0300

2024-10-21T17:35+0300

2024-10-21T17:35+0300

экономика

россия

франция

активы

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Использование денег от замороженных российских активов для поставки вооружений на Украину является позорным воровством, заявил лидер партии "Французские патриоты" Флориан Филиппо."Париж поставит Киеву 12 новых гаубиц Caesar благодаря российским активам! Это значит оснастить иностранную армию вместо того, чтобы оснащать французскую армию, которая в этом действительно нуждается; кража денег у России вопреки международному праву и всем принципам", - отметил он в своем аккаунте в социальной сети Х.Политик также отметил, что такие действия приведут к дальнейшему разжиганию конфликта и лишат жизни тысячи украинцев.Ранее Филиппо высказал критику в адрес французского правительства за сокращение расходов на государственные больницы, заморозку пенсий, отмену финансирования лекарств и повышение налогов на энергоносители.Ранее глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что военная помощь Украине в 2024 году будет составлять более двух миллиардов евро.

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россия, франция, активы