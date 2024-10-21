Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции назвали постыдным воровством использование активов России - 21.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241021/aktivy-852306174.html
Во Франции назвали постыдным воровством использование активов России
Во Франции назвали постыдным воровством использование активов России - 21.10.2024, ПРАЙМ
Во Франции назвали постыдным воровством использование активов России
Использование денег от замороженных российских активов для поставки вооружений на Украину является позорным воровством, заявил лидер партии "Французские... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T17:35+0300
2024-10-21T17:35+0300
экономика
россия
франция
активы
https://cdnn.1prime.ru/img/82644/41/826444134_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c316399ef943e629442286cfab956d5d.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Использование денег от замороженных российских активов для поставки вооружений на Украину является позорным воровством, заявил лидер партии "Французские патриоты" Флориан Филиппо."Париж поставит Киеву 12 новых гаубиц Caesar благодаря российским активам! Это значит оснастить иностранную армию вместо того, чтобы оснащать французскую армию, которая в этом действительно нуждается; кража денег у России вопреки международному праву и всем принципам", - отметил он в своем аккаунте в социальной сети Х.Политик также отметил, что такие действия приведут к дальнейшему разжиганию конфликта и лишат жизни тысячи украинцев.Ранее Филиппо высказал критику в адрес французского правительства за сокращение расходов на государственные больницы, заморозку пенсий, отмену финансирования лекарств и повышение налогов на энергоносители.Ранее глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что военная помощь Украине в 2024 году будет составлять более двух миллиардов евро.
https://1prime.ru/20241015/aktivy-852192555.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82644/41/826444134_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63332854bfd65693e438b719ce182812.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, франция, активы
Экономика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, активы
17:35 21.10.2024
 
Во Франции назвали постыдным воровством использование активов России

Филиппо: использование доходов от замороженных активов РФ -постыдное воровство

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже
Здание Бурбонского дворца в Париже - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Использование денег от замороженных российских активов для поставки вооружений на Украину является позорным воровством, заявил лидер партии "Французские патриоты" Флориан Филиппо.
"Париж поставит Киеву 12 новых гаубиц Caesar благодаря российским активам! Это значит оснастить иностранную армию вместо того, чтобы оснащать французскую армию, которая в этом действительно нуждается; кража денег у России вопреки международному праву и всем принципам", - отметил он в своем аккаунте в социальной сети Х.
Политик также отметил, что такие действия приведут к дальнейшему разжиганию конфликта и лишат жизни тысячи украинцев.
Ранее Филиппо высказал критику в адрес французского правительства за сокращение расходов на государственные больницы, заморозку пенсий, отмену финансирования лекарств и повышение налогов на энергоносители.
Ранее глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что военная помощь Украине в 2024 году будет составлять более двух миллиардов евро.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
"Получит право". Россия сможет конфисковать активы Евросоюза
15 октября, 17:27
 
ЭкономикаРОССИЯФРАНЦИЯактивы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала