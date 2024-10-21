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Российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост

Российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост - 21.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост

Российский рынок акций завершил основные торги понедельника умеренным ростом, следует из данных Московской биржи. | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T19:37+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги понедельника умеренным ростом, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,57%, до 2 767,71 пункта, долларовый РТС – на 0,91%, до 907,34 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,42%, до 944,6 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.01 мск дорожает на 1,46%, до 74,13 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи начал неделю позитивно, покупкам способствовали слабость рубля и растущие цены на сырьевые товары, в том числе на нефть. Отчасти, как это нередко бывает по понедельникам, мог сказаться спрос инвесторов, отложенный с конца предыдущей недели из-за опасения реализации в выходные какого-либо негатива", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". "Сырьевые товары, как и китайские биржи, отреагировали ростом на решение Народного банка Китая (НБК) о снижении на 25 базисных пунктов базовых процентных ставок – по кредитам сроком на год до 3,1% и по кредитам сроком более пяти лет до 3,6%. На европейских и американских площадках настроения были более сдержанными", - отметил эксперт. В понедельник российский рынок акций активно рос, комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Помимо фактора начала недели, отдельным акциям оказывал поддержку рост цен на товарном рынке. Особенно сильно на это реагировали золотодобытчики на фоне установления котировками драгоценного металла очередного рекорда", - объяснил эксперт. "Сегодня поддержку рынку оказали дивидендные объявления от "Северстали" и "Полюса". Северсталь заплатит дивиденды за третий квартал в размере 100% от свободного денежного потока... Хуже рынка были акции Positive Technologies, но компания намерена представить план повышения капитализации, что может придать импульс ее акциям", - отметил Сергей Суверов из УК "Арикапитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости - акции "Полюса" (+5,22%), "Норникеля" (+2,34%), "Русгидро" (+2,15%), НМТП (+1,09%), ОГК-2 (+0,93%) и расписки "Русагро" (+0,91%). "Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались акции золотодобытчика "Полюс"… после выхода сообщения о том, что компания получила за 9 месяцев 2024 года чистую прибыль по РСБУ в размере 3,8 миллиарда рублей после убытка в аналогичном периоде прошлого года", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения стоимости – акции Московского кредитного банка (-3,22%), "Вуш Холдинга" (-2,79%), "СПБ Биржи" (-2,49%), "Самолета" (-1,79%), АФК "Система" (-1,42%), расписки Ozon (-1,28%). ПРОГНОЗЫ "На этой неделе вероятна преимущественно боковая динамика в свете приближающегося заседания ЦБ РФ, при этом сценарий повышения ключевой ставки до 20% в целом уже заложен в ценах. Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 октября – 2720-2820 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что во вторник индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2750-2770 пунктов. Во вторник индекс Мосбиржи может продолжить движение к 2800 пунктов, но на фоне приближающегося заседания ЦБ существенно превысить эту отметку рынку пока может быть сложно, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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российский рынок акций, рост