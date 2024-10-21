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"Открытие" потребовало несколько миллионов долларов от JP Morgan Chase Bank - 21.10.2024, ПРАЙМ
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"Открытие" потребовало несколько миллионов долларов от JP Morgan Chase Bank
"Открытие" потребовало несколько миллионов долларов от JP Morgan Chase Bank - 21.10.2024, ПРАЙМ
"Открытие" потребовало несколько миллионов долларов от JP Morgan Chase Bank
Банк "Открытие" в иске, поданном в арбитражный суд Москвы, просит взыскать 5 миллионов долларов (более 482 миллионов рублей по текущему курсу) с крупного... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T10:40+0300
2024-10-21T10:40+0300
экономика
россия
суд
банк открытие
jp morgan
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Банк "Открытие" в иске, поданном в арбитражный суд Москвы, просит взыскать 5 миллионов долларов (более 482 миллионов рублей по текущему курсу) с крупного американского банка JP Morgan Chase Bank и его дочернего ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", следует из опубликованного определения суда. Исковое заявление поступило в суд 16 октября, но пока оставлено без движения, так как истцом не приложены доказательства соблюдения претензионного порядка. Без движения оставлено также ходатайство истца о принятии обеспечительных мер. Устранить недостатки "Открытие" должно до 18 ноября. Основания исковых требований пока не приводятся. В конце 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие", проходившего в 2017-2019 годах санацию, банку ВТБ за 340 миллиардов рублей. Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет финансовые и банковские услуги для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Физлицам услуг не оказывает.
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россия, суд, банк открытие, jp morgan
Экономика, РОССИЯ, суд, банк Открытие, JP Morgan
10:40 21.10.2024
 
"Открытие" потребовало несколько миллионов долларов от JP Morgan Chase Bank

Банк "Открытие" потребовал взыскать 5 миллионов долларов от JP Morgan Chase Bank

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Банк "Открытие" в иске, поданном в арбитражный суд Москвы, просит взыскать 5 миллионов долларов (более 482 миллионов рублей по текущему курсу) с крупного американского банка JP Morgan Chase Bank и его дочернего ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", следует из опубликованного определения суда.
Исковое заявление поступило в суд 16 октября, но пока оставлено без движения, так как истцом не приложены доказательства соблюдения претензионного порядка. Без движения оставлено также ходатайство истца о принятии обеспечительных мер. Устранить недостатки "Открытие" должно до 18 ноября. Основания исковых требований пока не приводятся.
В конце 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие", проходившего в 2017-2019 годах санацию, банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.
Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.
"Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет финансовые и банковские услуги для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Физлицам услуг не оказывает.
 
ЭкономикаРОССИЯсудбанк ОткрытиеJP Morgan
 
 
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