Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит - 21.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241021/bank-852303486.html
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит - 21.10.2024, ПРАЙМ
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
Центральный банк России опубликовал инструкцию для граждан, которых пострадали от мошенников, оформивших на их имя кредитные договоры. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T15:48+0300
2024-10-21T15:48+0300
банк россии
мошенники
инструкция
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Центральный банк России опубликовал инструкцию для граждан, которых пострадали от мошенников, оформивших на их имя кредитные договоры."Если в кредитной истории обнаружился договор, который вы не оформляли, важно действовать быстро", — отметил регулятор.Россиянам порекомендовали запросить свою кредитную историю через Госуслуги или сайт Банка России, чтобы узнать, где она хранится. Затем нужно запросить выписку из соответствующего бюро. Если обнаружено, что мошенники оформили на ваше имя кредит или займ, следует обратиться в банк или организацию, выдавшую кредит, с просьбой провести внутреннее расследование и взять квитанцию об уведомлении полиции.Финансовое учреждение должно ответить в течение 15 дней.
https://1prime.ru/20241014/banki-852167314.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_429543a2cf8fffdcce959e8fdf92b284.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мошенники, инструкция
Банк России, МОШЕННИКИ, инструкция
15:48 21.10.2024
 
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит

ЦБ объяснил порядок оспаривания кредита, взятого мошенниками через "Госуслуги"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Центральный банк России опубликовал инструкцию для граждан, которых пострадали от мошенников, оформивших на их имя кредитные договоры.
"Если в кредитной истории обнаружился договор, который вы не оформляли, важно действовать быстро", — отметил регулятор.
Россиянам порекомендовали запросить свою кредитную историю через Госуслуги или сайт Банка России, чтобы узнать, где она хранится. Затем нужно запросить выписку из соответствующего бюро. Если обнаружено, что мошенники оформили на ваше имя кредит или займ, следует обратиться в банк или организацию, выдавшую кредит, с просьбой провести внутреннее расследование и взять квитанцию об уведомлении полиции.
Финансовое учреждение должно ответить в течение 15 дней.
Бизнес, финансы
Банки начали вносить данные о мошенниках в системы в установленный ЦБ срок
14 октября, 15:49
 
Банк РоссииМОШЕННИКИинструкция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала