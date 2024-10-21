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Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит - 21.10.2024, ПРАЙМ
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
Центральный банк России опубликовал инструкцию для граждан, которых пострадали от мошенников, оформивших на их имя кредитные договоры. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T15:48+0300
2024-10-21T15:48+0300
2024-10-21T15:48+0300
банк россии
мошенники
инструкция
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Центральный банк России опубликовал инструкцию для граждан, которых пострадали от мошенников, оформивших на их имя кредитные договоры."Если в кредитной истории обнаружился договор, который вы не оформляли, важно действовать быстро", — отметил регулятор.Россиянам порекомендовали запросить свою кредитную историю через Госуслуги или сайт Банка России, чтобы узнать, где она хранится. Затем нужно запросить выписку из соответствующего бюро. Если обнаружено, что мошенники оформили на ваше имя кредит или займ, следует обратиться в банк или организацию, выдавшую кредит, с просьбой провести внутреннее расследование и взять квитанцию об уведомлении полиции.Финансовое учреждение должно ответить в течение 15 дней.
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мошенники, инструкция
Банк России, МОШЕННИКИ, инструкция
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
ЦБ объяснил порядок оспаривания кредита, взятого мошенниками через "Госуслуги"
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ.
Центральный банк России опубликовал
инструкцию для граждан, которых пострадали от мошенников, оформивших на их имя кредитные договоры.
"Если в кредитной истории обнаружился договор, который вы не оформляли, важно действовать быстро", — отметил регулятор.
Россиянам порекомендовали запросить свою кредитную историю через Госуслуги или сайт Банка России, чтобы узнать, где она хранится. Затем нужно запросить выписку из соответствующего бюро. Если обнаружено, что мошенники оформили на ваше имя кредит или займ, следует обратиться в банк или организацию, выдавшую кредит, с просьбой провести внутреннее расследование и взять квитанцию об уведомлении полиции.
Финансовое учреждение должно ответить в течение 15 дней.
Банки начали вносить данные о мошенниках в системы в установленный ЦБ срок