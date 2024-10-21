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Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит

Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит - 21.10.2024, ПРАЙМ

Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит

Центральный банк России опубликовал инструкцию для граждан, которых пострадали от мошенников, оформивших на их имя кредитные договоры. | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T15:48+0300

2024-10-21T15:48+0300

2024-10-21T15:48+0300

банк россии

мошенники

инструкция

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Центральный банк России опубликовал инструкцию для граждан, которых пострадали от мошенников, оформивших на их имя кредитные договоры."Если в кредитной истории обнаружился договор, который вы не оформляли, важно действовать быстро", — отметил регулятор.Россиянам порекомендовали запросить свою кредитную историю через Госуслуги или сайт Банка России, чтобы узнать, где она хранится. Затем нужно запросить выписку из соответствующего бюро. Если обнаружено, что мошенники оформили на ваше имя кредит или займ, следует обратиться в банк или организацию, выдавшую кредит, с просьбой провести внутреннее расследование и взять квитанцию об уведомлении полиции.Финансовое учреждение должно ответить в течение 15 дней.

https://1prime.ru/20241014/banki-852167314.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мошенники, инструкция