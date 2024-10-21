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В России предупредили европейские банки о рисках банкротства - 21.10.2024, ПРАЙМ
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В России предупредили европейские банки о рисках банкротства
В России предупредили европейские банки о рисках банкротства - 21.10.2024, ПРАЙМ
В России предупредили европейские банки о рисках банкротства
Европейские кредитные организации с двух сторон окружены ограничениями со стороны ЕЦБ и Москвы. На этом фоне они сталкиваются с серьезными трудностями в ведении | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T14:38+0300
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россия
европа
ецб
банки
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Европейские кредитные организации с двух сторон окружены ограничениями со стороны ЕЦБ и Москвы. На этом фоне они сталкиваются с серьезными трудностями в ведении бизнеса в России, сообщает обозреватель агентства РИА Новости. Согласно данным издания, компании UniCredit и Raiffeisen Bank практически не могут продать свои активы из-за выдвигаемых российскими и европейскими регуляторами требований. Как рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, банки вынуждены балансировать между западными, российскими и собственными интересами.Отмечается, что сперва государственная комиссия по иностранным инвестициям должна одобрить ведение подобных сделок. Также в связи с введением новых правил компании испытывают сложности в том, что покинуть российский рынок. 17 октября российский министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что минимальный дисконт вырастет с 50 процентов до 60, а размер платежа в бюджет — с текущих 15 до 35 от рыночной стоимости актива.В то же время, европейские банки все еще получают прибыль о ведения бизнеса на российском рынке, что делает их потенциальный уход экономически нецелесообразным.
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россия, европа, ецб, банки
РОССИЯ, ЕВРОПА, ЕЦБ, Банки
14:38 21.10.2024 (обновлено: 14:43 21.10.2024)
 
В России предупредили европейские банки о рисках банкротства

Финансист Калманович: ЕЦБ может довести европейские банки до банкротства

© Unsplash/Mauro SbicegoЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
© Unsplash/Mauro Sbicego
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Европейские кредитные организации с двух сторон окружены ограничениями со стороны ЕЦБ и Москвы. На этом фоне они сталкиваются с серьезными трудностями в ведении бизнеса в России, сообщает обозреватель агентства РИА Новости.
Согласно данным издания, компании UniCredit и Raiffeisen Bank практически не могут продать свои активы из-за выдвигаемых российскими и европейскими регуляторами требований. Как рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, банки вынуждены балансировать между западными, российскими и собственными интересами.
Отмечается, что сперва государственная комиссия по иностранным инвестициям должна одобрить ведение подобных сделок.
Также в связи с введением новых правил компании испытывают сложности в том, что покинуть российский рынок. 17 октября российский министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что минимальный дисконт вырастет с 50 процентов до 60, а размер платежа в бюджет — с текущих 15 до 35 от рыночной стоимости актива.
В то же время, европейские банки все еще получают прибыль о ведения бизнеса на российском рынке, что делает их потенциальный уход экономически нецелесообразным.
Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,4 процента годовых
17 октября, 15:34
 
РОССИЯЕВРОПАЕЦББанки
 
 
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