https://1prime.ru/20241021/banki-852301817.html

В России предупредили европейские банки о рисках банкротства

В России предупредили европейские банки о рисках банкротства - 21.10.2024, ПРАЙМ

В России предупредили европейские банки о рисках банкротства

Европейские кредитные организации с двух сторон окружены ограничениями со стороны ЕЦБ и Москвы. На этом фоне они сталкиваются с серьезными трудностями в ведении | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T14:38+0300

2024-10-21T14:38+0300

2024-10-21T14:43+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Европейские кредитные организации с двух сторон окружены ограничениями со стороны ЕЦБ и Москвы. На этом фоне они сталкиваются с серьезными трудностями в ведении бизнеса в России, сообщает обозреватель агентства РИА Новости. Согласно данным издания, компании UniCredit и Raiffeisen Bank практически не могут продать свои активы из-за выдвигаемых российскими и европейскими регуляторами требований. Как рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, банки вынуждены балансировать между западными, российскими и собственными интересами.Отмечается, что сперва государственная комиссия по иностранным инвестициям должна одобрить ведение подобных сделок. Также в связи с введением новых правил компании испытывают сложности в том, что покинуть российский рынок. 17 октября российский министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что минимальный дисконт вырастет с 50 процентов до 60, а размер платежа в бюджет — с текущих 15 до 35 от рыночной стоимости актива.В то же время, европейские банки все еще получают прибыль о ведения бизнеса на российском рынке, что делает их потенциальный уход экономически нецелесообразным.

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россия, европа, ецб, банки