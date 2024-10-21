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"Европлан" нарастил объем нового бизнеса

"Европлан" нарастил объем нового бизнеса - 21.10.2024, ПРАЙМ

"Европлан" нарастил объем нового бизнеса

Объем нового бизнеса лизинговой компании "Европлан" по итогам января-сентября текущего года вырос на 8% в годовом выражении и составил 184,7 миллиарда рублей,... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T10:46+0300

2024-10-21T10:46+0300

2024-10-21T10:46+0300

экономика

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Объем нового бизнеса лизинговой компании "Европлан" по итогам января-сентября текущего года вырос на 8% в годовом выражении и составил 184,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Понятие "новый бизнес" является одним из ключевых показателей в лизинге и означает стоимость переданных в лизинг предпринимателям автотранспорта и техники с НДС. "ЛК "Европлан" объявляет операционные результаты за 9 месяцев 2024 г.: новый бизнес вырос на 8%, до 184,7 миллиарда рублей... С января по сентябрь 2024 года компания закупила и передала в лизинг более 43 000 единиц автотранспорта и техники на сумму 184,7 миллиарда рублей с НДС. За 9 месяцев 2024 года количество лизинговых сделок выросло на 11% г/г, а общее число сделок компании достигло 655 000", - говорится в сообщении. В "Европлане" добавили, что по итогам 9 месяцев новый бизнес в сегменте легковых автомобилей вырос на 14%, до 64 миллиардов рублей. Лидерами продаж стали Lada, Haval и Geely. В сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники новый бизнес составил 93 миллиарда рублей (рост на 8% к январю-сентябрю 2023 года) и 28 миллиардов рублей (снижение на 3%) соответственно. В сегменте коммерческого транспорта первые строчки по продажам заняли марки ГАЗ, УАЗ и Sollers. Лидерами в сегменте самоходной техники стали китайские марки XCMG, LGCE и Sany. "Европлан" - крупнейшая российская негосударственная автотранспортная лизинговая компания, предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц. В марте "Европлан" провел первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Инвесторам были предложены акции на сумму 13,1 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европлан