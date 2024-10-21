https://1prime.ru/20241021/briks-852289758.html

БРИКС отъел у "Большой семерки" десятую часть мировой экономики

БРИКС отъел у "Большой семерки" десятую часть мировой экономики - 21.10.2024, ПРАЙМ

БРИКС отъел у "Большой семерки" десятую часть мировой экономики

БРИКС с момента своего создания нарастил долю в мировой экономике почти на 10 процентных пунктов - столько же за этот период потеряла "Большая семерка", следует | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T05:13+0300

2024-10-21T05:13+0300

2024-10-21T05:13+0300

экономика

брикс

g7

https://cdnn.1prime.ru/img/84232/32/842323261_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_4d25b78e7141c5a9e7743e4ce22d23d3.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. БРИКС с момента своего создания нарастил долю в мировой экономике почти на 10 процентных пунктов - столько же за этот период потеряла "Большая семерка", следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка. Так, страны, которые на сегодняшний момент являются частью БРИКС, в 2006 году производили 27,15% глобального ВВП. За следующие годы они нарастили свой удельный вес в мировой экономике на 9,7 процентного пункта. По итогам прошлого года их доля составляла рекордные 36,8%. БРИКС полностью "отъел" этот прирост у стран "Большой семерки", которые сократили свой вклад в мировую экономику с 2006 года на 9,7 процентного пункта - до минимальных за всю современную историю 29%. Остальные страны производят 34,2% мирового выпуска, как и в 2006 году. Мировой ВВП по паритету покупательной способности в 2023 году составил 184,7 триллиона долларов, увеличившись за год на 7%. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.

https://1prime.ru/20241020/briks-852285605.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, g7